https://sarabic.ae/20241228/في-مشهد-رائع-راكب-أمواج-ماهر--ينجح-في-الركوب-على-موجة-ضخمة-فيديو--1096279652.html
في مشهد رائع... راكب أمواج ماهر ينجح في الركوب على موجة ضخمة... فيديو
في مشهد رائع... راكب أمواج ماهر ينجح في الركوب على موجة ضخمة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لراكب أمواج بارع ينجح في ركوب موجة عاتية شمالي هاواي. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T13:26+0000
2024-12-28T13:26+0000
2024-12-28T13:26+0000
مجتمع
نادي الفيديو
جزر هاواي
ركوب الأمواج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096279760_0:864:2048:2016_1920x0_80_0_0_eef9af4180454be71fbcbdcc4bd5e54b.jpg
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، راكب أمواج يحاول الركوب على موجة ضخمة في مكان يُعرف باسم "الفك المفترس" على شاطئ شمالي هاواي.وقال راكب الأمواج في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا توجد كلمات يمكن أن تصف حقًا الطاقة والقوة التي كانت تتدفق، وما زلت لا أصدق أنني تمكنت من الركوب على الموجة".يذكر أن الرياضي لم يصب بإصابة خطيرة، لكن دخل الكثير من الماء في فمه حتى وصل إلى جيوبه الأنفية.القضاعة "841" سارقة ألواح التزلج.. اختفت لشهر وظهرت بشكل مفاجئ... فيديو "بلا نقود"... خيول تتسوق داخل متجر بمناسبة الأعياد... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096279760_0:672:2048:2208_1920x0_80_0_0_bbd3203464cd12479753514c1695837f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, جزر هاواي, ركوب الأمواج
نادي الفيديو, جزر هاواي, ركوب الأمواج
في مشهد رائع... راكب أمواج ماهر ينجح في الركوب على موجة ضخمة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لراكب أمواج بارع ينجح في ركوب موجة عاتية شمالي هاواي.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، راكب أمواج يحاول الركوب على موجة ضخمة في مكان يُعرف باسم "الفك المفترس" على شاطئ شمالي هاواي.
وقال راكب الأمواج في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا توجد كلمات يمكن أن تصف حقًا الطاقة والقوة التي كانت تتدفق، وما زلت لا أصدق أنني تمكنت من الركوب على الموجة".
يذكر أن الرياضي لم يصب بإصابة خطيرة، لكن دخل الكثير من الماء في فمه حتى وصل إلى جيوبه الأنفية.