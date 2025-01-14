شاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250114/شاب-عربي-يضحي-بنفسه-لإنقاذ-طفل-في-مشهد-بطولي-فيديو-----1096783870.html
شاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو
شاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب عراقي ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته وكادت أن تصدمه السيارات المسرعة. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T13:51+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شاب ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته ما حال دون صدمه من قبل السيارات المسرعة التي تعبر الطريق. واحتضن الشاب الطفل لحمايته، معرضا نفسه لإصابة خطيرة يبدو أنها جاءت جراء اصطدام السيارة به أثناء محاولته إنقاذ الطفل والقفز بسرعة إلى خارج الطريق.وخرج الطفل من الحادثة سالمًا، بينما قضى الشاب أيامًا في العناية المركزة، قبل أن يستعيد وعيه وينجو بحياته. واستمرت الأم وطفلها في زيارة الشاب في المستشفى، عرفانًا له لشجاعته وتضحيته.روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو "بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
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نادي الفيديو, أخبار العراق اليوم, العراق
نادي الفيديو, أخبار العراق اليوم, العراق

شاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو

13:51 GMT 14.01.2025
© Photo / Xصورة لشاب عراقي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل صغير
صورة لشاب عراقي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب عراقي ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته وكادت أن تصدمه السيارات المسرعة.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شاب ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته ما حال دون صدمه من قبل السيارات المسرعة التي تعبر الطريق. واحتضن الشاب الطفل لحمايته، معرضا نفسه لإصابة خطيرة يبدو أنها جاءت جراء اصطدام السيارة به أثناء محاولته إنقاذ الطفل والقفز بسرعة إلى خارج الطريق.
وخرج الطفل من الحادثة سالمًا، بينما قضى الشاب أيامًا في العناية المركزة، قبل أن يستعيد وعيه وينجو بحياته. واستمرت الأم وطفلها في زيارة الشاب في المستشفى، عرفانًا له لشجاعته وتضحيته.
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