https://sarabic.ae/20250114/شاب-عربي-يضحي-بنفسه-لإنقاذ-طفل-في-مشهد-بطولي-فيديو-----1096783870.html
شاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو
شاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب عراقي ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته وكادت أن تصدمه السيارات المسرعة. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T13:51+0000
2025-01-14T13:51+0000
2025-01-14T13:51+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار العراق اليوم
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096783972_0:71:1075:675_1920x0_80_0_0_0bc07a6b2386efcb86b4013d79309a2e.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شاب ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته ما حال دون صدمه من قبل السيارات المسرعة التي تعبر الطريق. واحتضن الشاب الطفل لحمايته، معرضا نفسه لإصابة خطيرة يبدو أنها جاءت جراء اصطدام السيارة به أثناء محاولته إنقاذ الطفل والقفز بسرعة إلى خارج الطريق.وخرج الطفل من الحادثة سالمًا، بينما قضى الشاب أيامًا في العناية المركزة، قبل أن يستعيد وعيه وينجو بحياته. واستمرت الأم وطفلها في زيارة الشاب في المستشفى، عرفانًا له لشجاعته وتضحيته.روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو "بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096783972_40:0:1033:745_1920x0_80_0_0_3827d34e51ef4576525b54a77cba0e57.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار العراق اليوم, العراق
نادي الفيديو, أخبار العراق اليوم, العراق
شاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب عراقي ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته وكادت أن تصدمه السيارات المسرعة.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شاب ضحى بنفسه لإنقاذ طفل أفلت من يد والدته ما حال دون صدمه من قبل السيارات المسرعة التي تعبر الطريق. واحتضن الشاب الطفل لحمايته، معرضا نفسه لإصابة خطيرة يبدو أنها جاءت جراء اصطدام السيارة به أثناء محاولته إنقاذ الطفل والقفز بسرعة إلى خارج الطريق.
وخرج الطفل من الحادثة سالمًا، بينما قضى الشاب أيامًا في العناية المركزة، قبل أن يستعيد وعيه وينجو بحياته. واستمرت الأم وطفلها في زيارة الشاب في المستشفى، عرفانًا له لشجاعته وتضحيته.