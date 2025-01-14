روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو

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القوات الروسية تحرر بلدتي تيرني ونيسكوتشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
4 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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https://sarabic.ae/20250114/روبوت-يأخذ-كلبه-الروبوت-في-نزهة-بين-البشر-فيديو---1096780909.html
روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو
روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روبوتا يأخذ كلبه الروبوت في نزهة "بين البشر" في البرازيل. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T12:40+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روبوتا يسير في نزهة برفقة كلب آلي في البرازيل، ما أثار فضول المارة.الفيديو لاقى تفاعلا في الشارع البرازيلي، لكن اللافت في الفيديو كانت ردة فعل كلب حقيقي، حيث بدا خائفًا من هذا "الصديق" الجديد."بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو"على شكل طائرة" تحضير أكبر كعكة في العالم... فيديو
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نادي الفيديو, منوعات, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, منوعات, أخبار البرازيل

روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو

12:40 GMT 14.01.2025
© Photo / Xصورة لروبوت يأخذ كلبه الآلي في نزهة
صورة لروبوت يأخذ كلبه الآلي في نزهة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روبوتا يأخذ كلبه الروبوت في نزهة "بين البشر" في البرازيل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روبوتا يسير في نزهة برفقة كلب آلي في البرازيل، ما أثار فضول المارة.
الفيديو لاقى تفاعلا في الشارع البرازيلي، لكن اللافت في الفيديو كانت ردة فعل كلب حقيقي، حيث بدا خائفًا من هذا "الصديق" الجديد.
"بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
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