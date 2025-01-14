https://sarabic.ae/20250114/روبوت-يأخذ-كلبه-الروبوت-في-نزهة-بين-البشر-فيديو---1096780909.html
روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو
روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روبوتا يأخذ كلبه الروبوت في نزهة "بين البشر" في البرازيل. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T12:40+0000
2025-01-14T12:40+0000
2025-01-14T12:40+0000
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أخبار البرازيل
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روبوتا يسير في نزهة برفقة كلب آلي في البرازيل، ما أثار فضول المارة.الفيديو لاقى تفاعلا في الشارع البرازيلي، لكن اللافت في الفيديو كانت ردة فعل كلب حقيقي، حيث بدا خائفًا من هذا "الصديق" الجديد."بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو"على شكل طائرة" تحضير أكبر كعكة في العالم... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, منوعات, أخبار البرازيل
روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روبوتا يأخذ كلبه الروبوت في نزهة "بين البشر" في البرازيل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روبوتا يسير في نزهة برفقة كلب آلي في البرازيل، ما أثار فضول المارة.
الفيديو لاقى تفاعلا في الشارع البرازيلي، لكن اللافت في الفيديو كانت ردة فعل كلب حقيقي، حيث بدا خائفًا من هذا "الصديق" الجديد.