"بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو

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لبنان والعالم
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صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250113/بطريقة-بروس-لي-شرطي-صيني-يلقي-القبض-على-مجرم-بضربة-قاضية-فيديو-1096749964.html
"بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
"بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شرطي صيني بالقبض على مجرم "بضربة قاضية" مشابهة لطريقة ممثل الفتون القتالية الصيني الشهير بروس لي. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T12:53+0000
2025-01-13T12:53+0000
مجتمع
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وتظهر اللقطات لحظة هجوم الشرطي على المجرم بطريقة احترافية، ليقوم بطرحه أرضا مستخدما تقنيات الكاراتيه، في مشهد مذهل ومشابه لأفلام الـ"آكشن".وتعدّ الصين واحدة من الدول ذات أدنى معدل في جرائم القتل، وأقل معدل للجرائم الجنائية في العالم، وفي عام 2023، احتلت الصين المرتبة الثالثة في مؤشر الأمن العالمي."في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديوطالب يشعل رأس مدرسته العربية... فيديو
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نادي الفيديو

"بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو

12:53 GMT 13.01.2025
© Photo / Xشرطة صيني يقوم بالقبض على مجرم
شرطة صيني يقوم بالقبض على مجرم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شرطي صيني بالقبض على مجرم "بضربة قاضية" مشابهة لطريقة ممثل الفتون القتالية الصيني الشهير بروس لي.
وتظهر اللقطات لحظة هجوم الشرطي على المجرم بطريقة احترافية، ليقوم بطرحه أرضا مستخدما تقنيات الكاراتيه، في مشهد مذهل ومشابه لأفلام الـ"آكشن".
وتعدّ الصين واحدة من الدول ذات أدنى معدل في جرائم القتل، وأقل معدل للجرائم الجنائية في العالم، وفي عام 2023، احتلت الصين المرتبة الثالثة في مؤشر الأمن العالمي.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
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