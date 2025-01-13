https://sarabic.ae/20250113/بطريقة-بروس-لي-شرطي-صيني-يلقي-القبض-على-مجرم-بضربة-قاضية-فيديو-1096749964.html
"بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
"بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شرطي صيني بالقبض على مجرم "بضربة قاضية" مشابهة لطريقة ممثل الفتون القتالية الصيني الشهير بروس لي. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T12:53+0000
2025-01-13T12:53+0000
2025-01-13T12:53+0000
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وتظهر اللقطات لحظة هجوم الشرطي على المجرم بطريقة احترافية، ليقوم بطرحه أرضا مستخدما تقنيات الكاراتيه، في مشهد مذهل ومشابه لأفلام الـ"آكشن".وتعدّ الصين واحدة من الدول ذات أدنى معدل في جرائم القتل، وأقل معدل للجرائم الجنائية في العالم، وفي عام 2023، احتلت الصين المرتبة الثالثة في مؤشر الأمن العالمي."في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديوطالب يشعل رأس مدرسته العربية... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شرطي صيني بالقبض على مجرم "بضربة قاضية" مشابهة لطريقة ممثل الفتون القتالية الصيني الشهير بروس لي.
وتظهر اللقطات لحظة هجوم الشرطي على المجرم بطريقة احترافية، ليقوم بطرحه أرضا مستخدما تقنيات الكاراتيه، في مشهد مذهل ومشابه لأفلام الـ"آكشن".
وتعدّ الصين واحدة من الدول ذات أدنى معدل في جرائم القتل، وأقل معدل للجرائم الجنائية في العالم، وفي عام 2023، احتلت الصين المرتبة الثالثة في مؤشر الأمن العالمي.