https://sarabic.ae/20250112/في-مشهد-مهيب-بركان-ينفث-رماده-في-إندونيسيا-فيديو-1096704910.html
"في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديو
"في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان شرقي إندونيسيا، وهو ينشر رماده ونيرانه في مشهد مهيب. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T08:11+0000
2025-01-12T08:11+0000
2025-01-12T08:11+0000
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أخبار إندونيسيا
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لثوران بركان شرقي إندونيسيا، مطلقا حمما بركانية ملتهبة، وعمودا من الدخان والرماد بلغ ارتفاعه 4 كيلومترات.وثار بركان جبل "إيبو" في جزيرة "هالماهيرا"، في إقليم شمال مالوكو، وتصاعد منه عمود طويل من اللهب في السماء.مشهد ساحر لبركان ثائر من طائرة تهبط في أيسلندا... فيديو بركان في المكسيك يبتلع قمرا مر من فوقه...فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا
نادي الفيديو, أخبار إندونيسيا
"في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان شرقي إندونيسيا، وهو ينشر رماده ونيرانه في مشهد مهيب.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لثوران بركان شرقي إندونيسيا، مطلقا حمما بركانية ملتهبة، وعمودا من الدخان والرماد بلغ ارتفاعه 4 كيلومترات.
وثار بركان
جبل "إيبو" في جزيرة "هالماهيرا"، في إقليم شمال مالوكو، وتصاعد منه عمود طويل من اللهب في السماء.