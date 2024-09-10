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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
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مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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https://sarabic.ae/20240910/مشهد-لثوران-بركان-كاريمسكي-في-روسيا-فيديو-1092571812.html
مشهد لثوران بركان "كاريمسكي" في روسيا... فيديو
مشهد لثوران بركان "كاريمسكي" في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في منطقة كامتشاتكا شمال شرقي روسيا. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T10:07+0000
2024-09-10T10:07+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
بركان
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وتُظهر لقطات متداولة التقطت من طائرة مروحية، ثوران بركان "كاريمسكي" في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا، حيث قذف البركان عمودا من الرماد البركاني إلى ارتفاع نحو 6 كيلومترات.ويقع بركان "كاريمسكي"، والذي يبلغ ارتفاعه 1468 مترا فوق سطح البحر، في الجزء الأوسط من كامتشاتكا، ويعتبر البركان الأكثر نشاطا في روسيا.مشهد مخيف لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا... فيديوبركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
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نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بركان
نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بركان

مشهد لثوران بركان "كاريمسكي" في روسيا... فيديو

10:07 GMT 10.09.2024
© Photo / Xثوران بركان "كاريمسكي" في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا
ثوران بركان كاريمسكي في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في منطقة كامتشاتكا شمال شرقي روسيا.
وتُظهر لقطات متداولة التقطت من طائرة مروحية، ثوران بركان "كاريمسكي" في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا، حيث قذف البركان عمودا من الرماد البركاني إلى ارتفاع نحو 6 كيلومترات.
ويقع بركان "كاريمسكي"، والذي يبلغ ارتفاعه 1468 مترا فوق سطح البحر، في الجزء الأوسط من كامتشاتكا، ويعتبر البركان الأكثر نشاطا في روسيا.
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