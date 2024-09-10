https://sarabic.ae/20240910/مشهد-لثوران-بركان-كاريمسكي-في-روسيا-فيديو-1092571812.html
مشهد لثوران بركان "كاريمسكي" في روسيا... فيديو
مشهد لثوران بركان "كاريمسكي" في روسيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في منطقة كامتشاتكا شمال شرقي روسيا. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T10:07+0000
2024-09-10T10:07+0000
2024-09-10T10:07+0000
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وتُظهر لقطات متداولة التقطت من طائرة مروحية، ثوران بركان "كاريمسكي" في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا، حيث قذف البركان عمودا من الرماد البركاني إلى ارتفاع نحو 6 كيلومترات.ويقع بركان "كاريمسكي"، والذي يبلغ ارتفاعه 1468 مترا فوق سطح البحر، في الجزء الأوسط من كامتشاتكا، ويعتبر البركان الأكثر نشاطا في روسيا.مشهد مخيف لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا... فيديوبركان "إتنا" يطلق حلقات دخان... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بركان
نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, بركان
مشهد لثوران بركان "كاريمسكي" في روسيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان في منطقة كامتشاتكا شمال شرقي روسيا.
وتُظهر لقطات متداولة التقطت من طائرة مروحية، ثوران بركان "كاريمسكي" في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا، حيث قذف البركان عمودا من الرماد البركاني إلى ارتفاع نحو 6 كيلومترات.
ويقع بركان "كاريمسكي"، والذي يبلغ ارتفاعه 1468 مترا فوق سطح البحر، في الجزء الأوسط من كامتشاتكا،
ويعتبر البركان الأكثر نشاطا في روسيا.