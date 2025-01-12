https://sarabic.ae/20250112/على-شكل-طائرة-تحضير-أكبر-كعكة-في-العالم-فيديو-1096714937.html
"على شكل طائرة" تحضير أكبر كعكة في العالم... فيديو
"على شكل طائرة" تحضير أكبر كعكة في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأكبر كعكة في العالم "على شكل طائرة"، لإحدى شركات الخطوط الجوية. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T11:29+0000
2025-01-12T11:29+0000
2025-01-12T11:29+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحضير أكبر كعكة في العالم على "شكل طائرة" بطول مترين، مخصصة لـ200 شخص.وتم خبز الكعكة لسفراء وموظفي الخطوط الجوية السعودية، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا في الشارع السعودي."في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديونائبة تركية تقبل يد أردوغان وتثير جدلا واسعا... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"على شكل طائرة" تحضير أكبر كعكة في العالم... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأكبر كعكة في العالم "على شكل طائرة"، لإحدى شركات الخطوط الجوية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحضير أكبر كعكة في العالم على "شكل طائرة" بطول مترين، مخصصة لـ200 شخص.
وتم خبز الكعكة لسفراء وموظفي الخطوط الجوية السعودية، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا في الشارع السعودي.