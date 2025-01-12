https://sarabic.ae/20250112/نائبة-تركية-تقبل-يد-أردوغان-وتثير-جدلا-واسعا-فيديو-1096704022.html

نائبة تركية تقبل يد أردوغان وتثير جدلا واسعا... فيديو

نائبة تركية تقبل يد أردوغان وتثير جدلا واسعا... فيديو

سبوتنيك عربي

أثار مشهد غريب بين النائبة في البرلمان التركي سيدا ساريباش، ورئيس البلاد رجب طيب أردوغان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت النائبة وهي تقبّل يد... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T07:43+0000

2025-01-12T07:43+0000

2025-01-12T07:43+0000

أخبار تركيا اليوم

نادي الفيديو

رجب طيب أردوغان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096703837_0:147:1432:953_1920x0_80_0_0_136eb64a6b487f5281cdc14d2be93a21.jpg

وظهرت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيدا ساري باش، تقبّل يد أردوغان وتضعها على جبينها، وكأنها تتبارك بها، ما أثار استغراب العديد من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت وسائل إعلام تركية، إنه "بينما كان أردوغان يوزع الهدايا والمصروفات على الأطفال، اقتربت النائبة سيدا ساريباش، منه وقبّلت يده، ما أثار أجواء من البهجة والتفاعل. إثر تلك اللفتة، قام أردوغان بإهدائها 200 ليرة كمصروف، كباقي الأطفال"، وذلك عقب مشاركتها في المؤتمر الإقليمي العادي الثامن للحزب الحاكم في مدينة آيدن غربي البلاد.في حين سخر عدد من الأتراك من المبلغ الذي منحه أردوغان للنائبة في البرلمان، إذ أن المبلغ زهيد جدا، بحسب قولهم.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أردوغان، موزعا للأموال، إذ ظهر في مناسبات سابقة يمد يده بينما تهافت نحوه عدد من المواطنين الأتراك لتحيته.أردوغان يلمح بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية جديدة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, رجب طيب أردوغان