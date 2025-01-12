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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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23 د
الإنسان والثقافة
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من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
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29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
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107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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نائبة تركية تقبل يد أردوغان وتثير جدلا واسعا... فيديو
نائبة تركية تقبل يد أردوغان وتثير جدلا واسعا... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مشهد غريب بين النائبة في البرلمان التركي سيدا ساريباش، ورئيس البلاد رجب طيب أردوغان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت النائبة وهي تقبّل يد... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T07:43+0000
2025-01-12T07:43+0000
أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو
رجب طيب أردوغان
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وظهرت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيدا ساري باش، تقبّل يد أردوغان وتضعها على جبينها، وكأنها تتبارك بها، ما أثار استغراب العديد من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت وسائل إعلام تركية، إنه "بينما كان أردوغان يوزع الهدايا والمصروفات على الأطفال، اقتربت النائبة سيدا ساريباش، منه وقبّلت يده، ما أثار أجواء من البهجة والتفاعل. إثر تلك اللفتة، قام أردوغان بإهدائها 200 ليرة كمصروف، كباقي الأطفال"، وذلك عقب مشاركتها في المؤتمر الإقليمي العادي الثامن للحزب الحاكم في مدينة آيدن غربي البلاد.في حين سخر عدد من الأتراك من المبلغ الذي منحه أردوغان للنائبة في البرلمان، إذ أن المبلغ زهيد جدا، بحسب قولهم.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أردوغان، موزعا للأموال، إذ ظهر في مناسبات سابقة يمد يده بينما تهافت نحوه عدد من المواطنين الأتراك لتحيته.أردوغان يلمح بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية جديدة
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أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, رجب طيب أردوغان

نائبة تركية تقبل يد أردوغان وتثير جدلا واسعا... فيديو

07:43 GMT 12.01.2025
© x.comنائبة تركية تقبل يد أردوغان في حفل في مدينة آيدن غربي البلاد
نائبة تركية تقبل يد أردوغان في حفل في مدينة آيدن غربي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© x.com
تابعنا عبر
أثار مشهد غريب بين النائبة في البرلمان التركي سيدا ساريباش، ورئيس البلاد رجب طيب أردوغان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت النائبة وهي تقبّل يد أردوغان، وتضعها على جبينها، ما أثار استغراب العديد من الأتراك.
وظهرت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيدا ساري باش، تقبّل يد أردوغان وتضعها على جبينها، وكأنها تتبارك بها، ما أثار استغراب العديد من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وسائل إعلام تركية، إنه "بينما كان أردوغان يوزع الهدايا والمصروفات على الأطفال، اقتربت النائبة سيدا ساريباش، منه وقبّلت يده، ما أثار أجواء من البهجة والتفاعل. إثر تلك اللفتة، قام أردوغان بإهدائها 200 ليرة كمصروف، كباقي الأطفال"، وذلك عقب مشاركتها في المؤتمر الإقليمي العادي الثامن للحزب الحاكم في مدينة آيدن غربي البلاد.
في حين سخر عدد من الأتراك من المبلغ الذي منحه أردوغان للنائبة في البرلمان، إذ أن المبلغ زهيد جدا، بحسب قولهم.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أردوغان، موزعا للأموال، إذ ظهر في مناسبات سابقة يمد يده بينما تهافت نحوه عدد من المواطنين الأتراك لتحيته.
أردوغان يلمح بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية جديدة
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