نائبة تركية تقبل يد أردوغان وتثير جدلا واسعا... فيديو
© x.comنائبة تركية تقبل يد أردوغان في حفل في مدينة آيدن غربي البلاد
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أثار مشهد غريب بين النائبة في البرلمان التركي سيدا ساريباش، ورئيس البلاد رجب طيب أردوغان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت النائبة وهي تقبّل يد أردوغان، وتضعها على جبينها، ما أثار استغراب العديد من الأتراك.
وظهرت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيدا ساري باش، تقبّل يد أردوغان وتضعها على جبينها، وكأنها تتبارك بها، ما أثار استغراب العديد من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.
📹أثار مشهد غريب بين النائبة في البرلمان التركي صدى ساري باش، ورئيس البلاد رجب طيب أردوغان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت النائبة وهي تقبّل يد أردوغان، وتضعها على جبينها، ما أثار استغراب العديد من الأتراك pic.twitter.com/pmH3G04Xs2— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 12, 2025
وقالت وسائل إعلام تركية، إنه "بينما كان أردوغان يوزع الهدايا والمصروفات على الأطفال، اقتربت النائبة سيدا ساريباش، منه وقبّلت يده، ما أثار أجواء من البهجة والتفاعل. إثر تلك اللفتة، قام أردوغان بإهدائها 200 ليرة كمصروف، كباقي الأطفال"، وذلك عقب مشاركتها في المؤتمر الإقليمي العادي الثامن للحزب الحاكم في مدينة آيدن غربي البلاد.
في حين سخر عدد من الأتراك من المبلغ الذي منحه أردوغان للنائبة في البرلمان، إذ أن المبلغ زهيد جدا، بحسب قولهم.
Erdoğan, elini öpen Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a 200 TL harçlık veriyor.— Erdem Atay (@medreyata) January 11, 2025
Çocuklar gibi şendir şimdi vekil.
Garibim iki şeker alsın. pic.twitter.com/E6XCUrTEO9
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أردوغان، موزعا للأموال، إذ ظهر في مناسبات سابقة يمد يده بينما تهافت نحوه عدد من المواطنين الأتراك لتحيته.