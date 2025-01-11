https://sarabic.ae/20250111/أردوغان-يلمح-بإمكانية-الترشح-لرئاسة-تركيا-لولاية-أخرى-1096699592.html
أردوغان يلمح بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية أخرى
أردوغان يلمح بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية أخرى
سبوتنيك عربي
ألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية أخرى، وتعد تلك أول مرة يقول فيها الزعيم التركي ذلك. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T22:52+0000
2025-01-11T22:52+0000
2025-01-11T22:52+0000
رجب طيب أردوغان
الترشح للرئاسة
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العالم
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تحدث أردوغان خلال مؤتمر الفروع الإقليمية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد. وخلال كلمته، أجرى أردوغان حوارًا مع المغني الشهير، "إمبراطور" موسيقى البوب الشعبية التركية، إبراهيم تاتليسس، حيث سأل المغني أردوغان عما إذا كان سيترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع مصور بين الرئيس التركي ومغني البوب الشهير.قال محمد أوكوم، المستشار الأول للزعيم التركي ونائب رئيس المجلس الرئاسي للسياسة القانونية، في وقت سابق، إن أردوغان قد يترشح مرة أخرى للرئاسة إذا قرر برلمان البلاد إجراء انتخابات مبكرة في النصف الثاني من عام 2027.في عام 2017، أصبحت تركيا جمهورية رئاسية بعد استفتاء. ووفقًا للدستور الحالي، لا يمكن لرئيس الدولة تولي منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين.في مايو 2023، أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية لمدة خمس سنوات. أصرت أحزاب المعارضة في الحملة الانتخابية على أنها في الواقع فترة ولاية ثالثة، حيث كان أردوغان رئيسًا من عام 2014 إلى عام 2018، ولكن في ظل جمهورية برلمانية.
https://sarabic.ae/20250111/أردوغان-أحفاد-صلاح-الدين-الأيوبي-لن-يكونوا-عبيدا-للصهاينة-فيديو-1096685221.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, الترشح للرئاسة, أخبار تركيا اليوم, العالم
رجب طيب أردوغان, الترشح للرئاسة, أخبار تركيا اليوم, العالم
أردوغان يلمح بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية أخرى
ألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، بإمكانية الترشح لرئاسة تركيا لولاية أخرى، وتعد تلك أول مرة يقول فيها الزعيم التركي ذلك.
تحدث أردوغان خلال مؤتمر الفروع الإقليمية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد. وخلال كلمته، أجرى أردوغان حوارًا مع المغني الشهير، "إمبراطور" موسيقى البوب الشعبية التركية، إبراهيم تاتليسس، حيث سأل المغني أردوغان عما إذا كان سيترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قال أردوغان للمغني: "إذا كنت مستعدًا، فأنا مستعد".. ليرد تاتليس، مخاطبًا الجمهور: "تلقينا وعدًا منه".
ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع مصور بين الرئيس التركي ومغني البوب الشهير.
قال محمد أوكوم، المستشار الأول للزعيم التركي ونائب رئيس المجلس الرئاسي للسياسة القانونية، في وقت سابق، إن أردوغان قد يترشح مرة أخرى للرئاسة إذا قرر برلمان البلاد إجراء انتخابات مبكرة في النصف الثاني من عام 2027.
في عام 2017، أصبحت تركيا جمهورية رئاسية بعد استفتاء. ووفقًا للدستور الحالي، لا يمكن لرئيس الدولة تولي منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين.
في مايو 2023، أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية لمدة خمس سنوات. أصرت أحزاب المعارضة في الحملة الانتخابية على أنها في الواقع فترة ولاية ثالثة، حيث كان أردوغان رئيسًا من عام 2014 إلى عام 2018، ولكن في ظل جمهورية برلمانية.