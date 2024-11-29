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https://sarabic.ae/20241129/ترامب-يخرج-من-طائر-الحبش-ويفاجئ-بايدن-فيديو-1095314024.html
ترامب يخرج من طائر الحبش ويفاجئ بايدن... فيديو
ترامب يخرج من طائر الحبش ويفاجئ بايدن... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فيديو ساخرا في عيد الشكر، ظهر فيه الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مع زعماء الحزب الديمقراطي يحتفلون ليظهر لهم فجأة... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T10:04+0000
2024-11-29T10:04+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
جو بايدن
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ويظهر هذا الفيديو المصطنع بايدن وهاريس وزعماء الحزب الديمقراطي يحتفلون بالعيد على مائدة طعام، وعندم هم بايدن بتقطيع طائر الحبش ليتناولوه، خرج ترامب من بطن الطائر ليؤدي رقصته الشهيرة.يأتي هذا الفيديو في إطار سخرية ترامب من بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي خسرت أمامه بالانتخابات، حيث كانت آخر صورة ساخرة نشرها ترامب لهاريس، بدت وكأنها تتكلم عبر الهاتف، وعلق ترامب قائلا "صورة مزيفة لمرشحة ليس لديها أدنى فكرة عما تفعله".وأردف ترامب قائلا: "عليك وصل السلك بالهاتف حتى يعمل!"، في إشارة إلى أن هاريس وضعت السماعة في أذنها من دون أن تصلها بالموبايل، في مشهد تمثيلي لا أكثر، للدلالة على أنها تتابع أوضاع البلاد.يضاف إلى ذلك سخرية ترامب أكثر من مرة من ذلات لسان بايدن، حيث نشر ترامب له عدة مقاطع تبرز تلك الهفوات، ومن أبرزها عندما أشار بايدن لنائبته كامالا هاريس باسم "ترامب".
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن

ترامب يخرج من طائر الحبش ويفاجئ بايدن... فيديو

10:04 GMT 29.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، فيديو ساخرا في عيد الشكر، ظهر فيه الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مع زعماء الحزب الديمقراطي يحتفلون ليظهر لهم فجأة ترامب خارجا في طائر الحبش، والذي يعتبر من أبرز أصناف الطعام في هذا العيد.
ويظهر هذا الفيديو المصطنع بايدن وهاريس وزعماء الحزب الديمقراطي يحتفلون بالعيد على مائدة طعام، وعندم هم بايدن بتقطيع طائر الحبش ليتناولوه، خرج ترامب من بطن الطائر ليؤدي رقصته الشهيرة.
يأتي هذا الفيديو في إطار سخرية ترامب من بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي خسرت أمامه بالانتخابات، حيث كانت آخر صورة ساخرة نشرها ترامب لهاريس، بدت وكأنها تتكلم عبر الهاتف، وعلق ترامب قائلا "صورة مزيفة لمرشحة ليس لديها أدنى فكرة عما تفعله".
وأردف ترامب قائلا: "عليك وصل السلك بالهاتف حتى يعمل!"، في إشارة إلى أن هاريس وضعت السماعة في أذنها من دون أن تصلها بالموبايل، في مشهد تمثيلي لا أكثر، للدلالة على أنها تتابع أوضاع البلاد.
يضاف إلى ذلك سخرية ترامب أكثر من مرة من ذلات لسان بايدن، حيث نشر ترامب له عدة مقاطع تبرز تلك الهفوات، ومن أبرزها عندما أشار بايدن لنائبته كامالا هاريس باسم "ترامب".
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