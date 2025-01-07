هاريس تتعرض لموقف محرج... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20250107/هاريس-تتعرض-لموقف-محرج-فيديو--1096550893.html
هاريس تتعرض لموقف محرج... فيديو
هاريس تتعرض لموقف محرج... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، لموقف محرج بعد رفض بروس فيشر، زوج السيناتورة ديب فيشر، عن الحزب الجمهوري مصافحتها خلال حفل... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T08:10+0000
2025-01-07T08:10+0000
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ورصدت عدسات الكاميرات رفض بروس فيشر، زوج عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ديب فيشر، رد السلام لهاريس، التي مدت له يدها خلال مراسم أداء القسم، واكتفى بإيماءة بالرأس مع كلمة شكرا.وانتقد سياسيون من الحزبين الرئيسيين في أمريكا، تصرف فيشر (73 عاما)، الذي رصدته عدسات الكاميرات يوم الجمعة الماضية، قبل أسابيع من تولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، مناصبهما ومغادرة بايدن وهاريس للبيت الأبيض.الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

هاريس تتعرض لموقف محرج... فيديو

08:10 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martinنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي خطاب تنازل بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي خطاب تنازل بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
تعرضت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، لموقف محرج بعد رفض بروس فيشر، زوج السيناتورة ديب فيشر، عن الحزب الجمهوري مصافحتها خلال حفل تنصيبها.
ورصدت عدسات الكاميرات رفض بروس فيشر، زوج عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ديب فيشر، رد السلام لهاريس، التي مدت له يدها خلال مراسم أداء القسم، واكتفى بإيماءة بالرأس مع كلمة شكرا.

وردت هاريس على امتناع فيشر عن رد السلام والوقوف بالقرب منها خلال التقاط صورة تذكارية: "لا بأس، لن أعض… لا تقلق"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وانتقد سياسيون من الحزبين الرئيسيين في أمريكا، تصرف فيشر (73 عاما)، الذي رصدته عدسات الكاميرات يوم الجمعة الماضية، قبل أسابيع من تولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، مناصبهما ومغادرة بايدن وهاريس للبيت الأبيض.
الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية
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