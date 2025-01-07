هاريس تتعرض لموقف محرج... فيديو
© AP Photo / Jacquelyn Martinنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي خطاب تنازل بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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تعرضت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، لموقف محرج بعد رفض بروس فيشر، زوج السيناتورة ديب فيشر، عن الحزب الجمهوري مصافحتها خلال حفل تنصيبها.
ورصدت عدسات الكاميرات رفض بروس فيشر، زوج عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ديب فيشر، رد السلام لهاريس، التي مدت له يدها خلال مراسم أداء القسم، واكتفى بإيماءة بالرأس مع كلمة شكرا.
What an absolutely pathetic display of fragility and hate. The bare minimum—shaking someone’s hand—is apparently too much for these people.— Brian Allen (@allenanalysis) January 6, 2025
This is cave-dweller behavior, plain and simple.
No class, no decency, just pure spite. pic.twitter.com/R5FcpEkIt3
وردت هاريس على امتناع فيشر عن رد السلام والوقوف بالقرب منها خلال التقاط صورة تذكارية: "لا بأس، لن أعض… لا تقلق"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وانتقد سياسيون من الحزبين الرئيسيين في أمريكا، تصرف فيشر (73 عاما)، الذي رصدته عدسات الكاميرات يوم الجمعة الماضية، قبل أسابيع من تولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، ونائبه جي دي فانس، مناصبهما ومغادرة بايدن وهاريس للبيت الأبيض.