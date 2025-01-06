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الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية
الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
صادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، على فوز الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب ما ورد، حصل ترامب على 312 صوتًا انتخابيًا بإجمالي 77.3 مليون صوت، بعد انتخابات 5 نوفمبر الماضي، والخاسرة هي الديمقراطية كامالا هاريس، بـ226 صوتا انتخابيا، وبإجمالي 75 مليون صوت.وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر 2024.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
https://sarabic.ae/20250106/ترامب-يتهم-بايدن-بتعقيد-عملية-نقل-السلطة-ويعلق-على-استقالة-رئيس-الوزراء-الكندي--1096538880.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الكونغرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

19:54 GMT 06.01.2025
© Getty Images / Rebecca Nobleالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Getty Images / Rebecca Noble
تابعنا عبر
صادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، على فوز الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024.
وبحسب ما ورد، حصل ترامب على 312 صوتًا انتخابيًا بإجمالي 77.3 مليون صوت، بعد انتخابات 5 نوفمبر الماضي، والخاسرة هي الديمقراطية كامالا هاريس، بـ226 صوتا انتخابيا، وبإجمالي 75 مليون صوت.

وقرأت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي ترأست الجلسة بحكم منصبها، نتيجة عملية المصادقة، وتم خلال الاجتماع، قراءة نتائج كل ولاية أمريكية بشكل فردي، وفرزها، على أن يتم تنصيب ترامب، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
ترامب يتهم بايدن بتعقيد عملية نقل السلطة ويعلق على استقالة رئيس الوزراء الكندي
18:48 GMT
وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر 2024.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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