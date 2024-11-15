https://sarabic.ae/20241115/ترامب-يرفض-دعوة-أحد-داعمي-أوكرانيا-للمشاركة-بإدارته-المستقبلية-1094817552.html

ترامب يرفض دعوة أحد داعمي أوكرانيا للمشاركة بإدارته المستقبلية

ترامب يرفض دعوة أحد داعمي أوكرانيا للمشاركة بإدارته المستقبلية

سبوتنيك عربي

رفض الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، دعوة جيمي ديمون، رئيس المؤسسة المالية الأمريكية جي بي مورغان تشيس، المعروف بدعمه لأوكرانيا، إلى إدارته... 15.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-15T05:36+0000

2024-11-15T05:36+0000

2024-11-15T05:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتب الرئيس المستقبلي عبر صفحته، على منصة "تروث سوشيال" : "أكن احترامًا شديدًا لجيمي ديمون من بنك جيه بي مورغان تشيس، لكن لن تتم دعوته للانضمام إلى إدارة ترامب، أشكر جيمي على خدمته المتميزة لبلدنا".وفي سبتمبر/أيلول، في مؤتمر مالي، وصف ديمون روسيا وإيران وكوريا الشمالية بـ"محور الشر". وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي. وقال ترامب في بيان: "معًا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لحركة 'إنقاذ أمريكا'".ترامب يرشح مايك هاكابي لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل

https://sarabic.ae/20241114/وزير-الخارجية-الروسي-موسكو-مستعدة-للعمل-مع-إدارة-ترامب-والكرة-في-ملعب-واشنطن-1094781891.html

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