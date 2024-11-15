https://sarabic.ae/20241115/ترامب-يرفض-دعوة-أحد-داعمي-أوكرانيا-للمشاركة-بإدارته-المستقبلية-1094817552.html
ترامب يرفض دعوة أحد داعمي أوكرانيا للمشاركة بإدارته المستقبلية
ترامب يرفض دعوة أحد داعمي أوكرانيا للمشاركة بإدارته المستقبلية
سبوتنيك عربي
رفض الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، دعوة جيمي ديمون، رئيس المؤسسة المالية الأمريكية جي بي مورغان تشيس، المعروف بدعمه لأوكرانيا، إلى إدارته... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T05:36+0000
2024-11-15T05:36+0000
2024-11-15T05:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg
وكتب الرئيس المستقبلي عبر صفحته، على منصة "تروث سوشيال" : "أكن احترامًا شديدًا لجيمي ديمون من بنك جيه بي مورغان تشيس، لكن لن تتم دعوته للانضمام إلى إدارة ترامب، أشكر جيمي على خدمته المتميزة لبلدنا".وفي سبتمبر/أيلول، في مؤتمر مالي، وصف ديمون روسيا وإيران وكوريا الشمالية بـ"محور الشر". وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي. وقال ترامب في بيان: "معًا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لحركة 'إنقاذ أمريكا'".ترامب يرشح مايك هاكابي لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل
https://sarabic.ae/20241114/وزير-الخارجية-الروسي-موسكو-مستعدة-للعمل-مع-إدارة-ترامب-والكرة-في-ملعب-واشنطن-1094781891.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_187:0:1660:1105_1920x0_80_0_0_ae51a7de81dca9a3ea16619b55403e3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يرفض دعوة أحد داعمي أوكرانيا للمشاركة بإدارته المستقبلية
رفض الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، دعوة جيمي ديمون، رئيس المؤسسة المالية الأمريكية جي بي مورغان تشيس، المعروف بدعمه لأوكرانيا، إلى إدارته المستقبلية.
وكتب الرئيس المستقبلي عبر صفحته، على منصة "تروث سوشيال" : "أكن احترامًا شديدًا لجيمي ديمون من بنك جيه بي مورغان تشيس، لكن لن تتم دعوته للانضمام إلى إدارة ترامب، أشكر جيمي على خدمته المتميزة لبلدنا".
وفي وقت سابق، دعا ديمون صراحة إلى منع هزيمة كييف، وعلى وجه الخصوص، قال في حديثه في المعهد الأمريكي للتمويل الدولي في صيف عام 2024، إنه "لا يمكن أن تكون هناك نتيجة سيئة" في أوكرانيا، مشيراً إلى "مخاوف" الدول المجاورة لروسيا.
وفي سبتمبر/أيلول، في مؤتمر مالي، وصف ديمون روسيا وإيران وكوريا الشمالية بـ"محور الشر".
في اليوم السابق، رشح ترامب عضو الكونغرس، مات غايتس لمنصب المدعي العام (وزير العدل)، الذي صرح بأن هدف أوكرانيا “بفصل شبه جزيرة القرم عن روسيا” بعيد المنال، ورشح تولسي غابارد لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، والتي اعترفت بأن الولايات المتحدة، بقيادة الديمقراطيين، تخوض حرباً بالوكالة مع موسكو.
وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب
في بيان: "معًا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لحركة 'إنقاذ أمريكا'".