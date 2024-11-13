ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية

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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20241113/ترامب-يعين-إيلون-ماسك-وزيرا-وزارة-كفاءة-الحكومة-الأمريكية-1094744853.html
ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية
ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T00:57+0000
2024-11-13T00:57+0000
ترامب
إيلون ماسك
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وقال ترامب في بيان: "معًا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لحركة 'إنقاذ أمريكا'".وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا، قائلاً: "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".وأُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241113/ترامب-يعين-مقدم-البرامج-في-قناة-فوكس-نيوز-بيت-هيغسيث-وزيرا-للدفاع-1094744357.html
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ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية

00:57 GMT 13.11.2024
© Photo / Xالملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال مشاركته بالتجمع الانتخابي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال مشاركته بالتجمع الانتخابي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان: "معًا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لحركة 'إنقاذ أمريكا'".
بيت هيغسيث، مرشح ترامب لوزارة الدفاع الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث وزيرا للدفاع
00:40 GMT
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا، قائلاً: "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".
وأُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
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