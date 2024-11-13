https://sarabic.ae/20241113/ترامب-يعين-إيلون-ماسك-وزيرا-وزارة-كفاءة-الحكومة-الأمريكية-1094744853.html
ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية
ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T00:57+0000
2024-11-13T00:57+0000
2024-11-13T00:57+0000
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وقال ترامب في بيان: "معًا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لحركة 'إنقاذ أمريكا'".وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا، قائلاً: "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".وأُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241113/ترامب-يعين-مقدم-البرامج-في-قناة-فوكس-نيوز-بيت-هيغسيث-وزيرا-للدفاع-1094744357.html
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ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا و"سبايس إكس"، إيلون ماسك، سيتولى قيادة ما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة"، إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان: "معًا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لحركة 'إنقاذ أمريكا'".
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية
، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا، قائلاً: "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".
وأُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.