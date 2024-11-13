https://sarabic.ae/20241113/ترامب-يعين-مقدم-البرامج-في-قناة-فوكس-نيوز-بيت-هيغسيث-وزيرا-للدفاع-1094744357.html
ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث وزيرا للدفاع
ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث وزيرا للدفاع
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيرشح مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T00:40+0000
2024-11-13T00:40+0000
2024-11-13T00:40+0000
ترامب
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وقال ترامب في بيان: "بيت قوي، ذكي، ومؤمن حقيقي بسياسة أمريكا أولاً".وأضاف: "بوجود بيت على رأس القيادة، سيتم تحذير أعداء أمريكا - جيشنا سيصبح عظيماً من جديد، وأمريكا لن تتراجع أبداً".يُذكر أن هيغسيث هو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني الأمريكي، وبحسب موقعه الإلكتروني، فقد خدم في أفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو في كوبا.وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا، قائلاً: "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".وأُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.
https://sarabic.ae/20241112/ترامب-يعيين-قطب-العقارات-ستيفن-ويتكوف-مبعوثا-خاصا-للشرق-الأوسط-1094743907.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث وزيرا للدفاع
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيرشح مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع.
وقال ترامب في بيان: "بيت قوي، ذكي، ومؤمن حقيقي بسياسة أمريكا أولاً".
وأضاف: "بوجود بيت على رأس القيادة، سيتم تحذير أعداء أمريكا - جيشنا سيصبح عظيماً من جديد، وأمريكا لن تتراجع أبداً".
يُذكر أن هيغسيث هو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني الأمريكي، وبحسب موقعه الإلكتروني، فقد خدم في أفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو في كوبا.
وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية
، خلال كلمة بين أنصاره في ولاية فلوريدا، قائلاً: "حققنا أروع إنجاز سياسي.. أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".
وأُجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحاً عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.