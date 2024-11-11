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الكرملين ينفي حدوث اتصال بين بوتين وترامب
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الكرملين ينفي حدوث اتصال بين بوتين وترامب
الكرملين ينفي حدوث اتصال بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T09:08+0000
2024-11-11T09:35+0000
روسيا
الكرملين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا مثال واضح حول دقة المعلومات التي يتم نشرها الآن وحتى أحيانا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حد ما، هذا غير صحيح تماما، ومجرد خيال، هذه مجرد معلومات كاذبة".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت الاستعدادات جارية للمفاوضات بين بوتين وشولتس: "لا توجد أي استعدادات في الوقت الراهن، ولم نتلق أي إشارات".وقال بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين، نشرها على قناته في تطبيق "تلغرام": "سمعنا تصريح (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب خلال الحملة الانتخابية بأنه ينوي الاتصال بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى قبل التنصيب. لقد قيل هذا، وسمع هذا. دعونا نرى".كما قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إن الوقت المناسب لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأتي قريبًا.وأجاب شولتس في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول الموعد المناسب لذلك، قائلا: "قريبا".
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روسيا, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الكرملين, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين ينفي حدوث اتصال بين بوتين وترامب

09:08 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 11.11.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب الذي لم يتسلم مهامه بعد، دونالد ترامب، مشددا على أن هذه الأنباء زائفة ولا تتوافق مع الواقع.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا مثال واضح حول دقة المعلومات التي يتم نشرها الآن وحتى أحيانا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حد ما، هذا غير صحيح تماما، ومجرد خيال، هذه مجرد معلومات كاذبة".
وبيّن بيسكوف، أنه لا توجد استعدادات لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعماء الغربيين، وموسكو لم تتلق أي إشارات بهذا الشأن.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت الاستعدادات جارية للمفاوضات بين بوتين وشولتس: "لا توجد أي استعدادات في الوقت الراهن، ولم نتلق أي إشارات".
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وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 7 نوفمبر/ تشرين الأول، أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على فكرة الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين، نشرها على قناته في تطبيق "تلغرام": "سمعنا تصريح (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب خلال الحملة الانتخابية بأنه ينوي الاتصال بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى قبل التنصيب. لقد قيل هذا، وسمع هذا. دعونا نرى".
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لقد رأيتم أن الرئيس أكد مرة أخرى أنه منفتح على الحوار، الحوار المتكافئ، الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وجدد التأكيد على أن الكرة في الملعب الأمريكي.

كما قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إن الوقت المناسب لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأتي قريبًا.
وأجاب شولتس في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول الموعد المناسب لذلك، قائلا: "قريبا".
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