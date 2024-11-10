https://sarabic.ae/20241110/مسؤول-روسي-يشيد-بـاعتراف-جريء-لمستشار-ترامب-حول-القرم-1094643990.html

مسؤول روسي يشيد بـ"اعتراف جريء" لمستشار ترامب حول القرم

مسؤول روسي يشيد بـ"اعتراف جريء" لمستشار ترامب حول القرم

سبوتنيك عربي

وصف رئيس بعثة "ما بين الشعوب"، في شبه جزيرة القرم، زاؤور سميرنوف، كلمات مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب، حول رفضه دعم الإجراءات الرامية إلى... 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T05:18+0000

2024-11-10T05:18+0000

2024-11-10T05:18+0000

روسيا

جمهورية القرم الروسية

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وقال سميرنوف لوكالة "سبوتنيك": "لم يكن لرغبات زيلينسكي أي أساس حقيقي، كان ترامب أول من اتخذ على عاتقه الشجاعة للاعتراف بهذه الحقيقة".وفي الوقت نفسه، وفقا له، فإن الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، سيدافع أولا وقبل كل شيء عن مصالحه الجيوسياسية والاقتصادية قدر الإمكان، بما في ذلك التضحية بأوكرانيا.في 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول اتفاقية بشأن دخول جمهورية القرم وسيفاستوبول إلى روسيا.في حين لم تعترف أوكرانيا والعديد من الدول الغربية بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.من جانبها، ذكرت القيادة الروسية مرارا وتكرارا، أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا، من خلال الوسائل الديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وفي وقت سابق، قال بريان لانزا، كبير مستشاري ترامب والخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، إن الولايات المتحدة، في ظل الإدارة الجديدة لدونالد ترامب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية، لن تدعم كييف في رغبتها في "إعادة شبه جزيرة القرم"، لأن هذا موقف غير واقعي، منذ أن انضمت شبه الجزيرة إلى روسيا.بدورها، ذكرت وسائل إعلام غربية نقلا عن ممثل للفريق الجمهوري لم تذكر اسمه، أن تصريح لانزا لم يدلِ به نيابة عن ترامب.إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا

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جمهورية القرم الروسية

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