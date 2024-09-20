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https://sarabic.ae/20240920/الكرملين-يعلق-على-فكرة-نقل-جمهورية-القرم-إلى-ولاية-الأمم-المتحدة-1092927674.html
الكرملين يعلق على فكرة "نقل" جمهورية القرم إلى ولاية الأمم المتحدة
الكرملين يعلق على فكرة "نقل" جمهورية القرم إلى ولاية الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المناطق الروسية لا يمكن أن تكون موضوع نقاش، وأن إثارة مسألة نقل جمهورية القرم... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T10:40+0000
2024-09-20T10:40+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتقد أن هذا بيان سخيف إلى حد ما لطرح السؤال. في الواقع لا يمكن أن تكون الأراضي الروسية والأقاليم الروسية موضوعًا لأي مناقشات أو لنقلها إلى جهة ما".وتابع: "الشيء الوحيد الذي لا جدال فيه على الإطلاق هو أن المشكلة الديموغرافية هي أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها. وبالطبع، فإن رفع معدل المواليد هو أحد الأولويات القصوى في عمل الحكومة بمجملها والبلد بأكمله".وفي وقت سابق، اقترح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في اجتماع بكييف، نقل جمهورية القرم بموجب تفويض من الأمم المتحدة، لإجراء استفتاء على وضعها بعد عشرين عاماً. ووفقا له، فإن "شبه جزيرة القرم ذات أهمية رمزية بالنسبة لروسيا، وأهمية استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا، لذلك لن تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق دون نزع السلاح في شبه الجزيرة". وفي وقت لاحق، وصف رئيس برلمان جمهورية القرم، فلاديمير كونستانتينوف، هذه الفكرة بـ"الجهل".وبدأت كييف، بعد فشل ما يسمى بـ"الهجوم المضاد"، بالتركيز أكثر على اتباع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ومحاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sarabic.ae/20240624/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-متورطة-في-الهجوم-الإرهابي-على-سيفاستوبول-1090149049.html
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روسيا, العالم

الكرملين يعلق على فكرة "نقل" جمهورية القرم إلى ولاية الأمم المتحدة

10:40 GMT 20.09.2024
© Sputnik . Рамиль Ситдиковمنتجع يابطا في شبه جزيرة القرم
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المناطق الروسية لا يمكن أن تكون موضوع نقاش، وأن إثارة مسألة نقل جمهورية القرم الروسية، إلى تفويض الأمم المتحدة، أمر سخيف.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتقد أن هذا بيان سخيف إلى حد ما لطرح السؤال. في الواقع لا يمكن أن تكون الأراضي الروسية والأقاليم الروسية موضوعًا لأي مناقشات أو لنقلها إلى جهة ما".

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يدعم الموقف بشأن فرض حظر تشريعي على أيديولوجية حركة "التحرر من الأطفال": "يجب القيام به لزيادة معدل المواليد (في روسيا)، يجب القيام به، وكل ما يتعارض مع ذلك، بالطبع، يجب أن يختفي من حياتنا".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي لا جدال فيه على الإطلاق هو أن المشكلة الديموغرافية هي أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها. وبالطبع، فإن رفع معدل المواليد هو أحد الأولويات القصوى في عمل الحكومة بمجملها والبلد بأكمله".

ورد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كانت لدى موسكو أي معطيات تفيد بأن الولايات المتحدة قد تكون على علم بالهجوم عبر أجهزة النداء الآلي (بيجر) في لبنان، قائلا: "بالطبع هذا موضوع يحظى باهتمام خدماتنا الخاصة، وسوف يقومون بعملهم".

سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
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24 يونيو, 20:32 GMT
وفي وقت سابق، اقترح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في اجتماع بكييف، نقل جمهورية القرم بموجب تفويض من الأمم المتحدة، لإجراء استفتاء على وضعها بعد عشرين عاماً. ووفقا له، فإن "شبه جزيرة القرم ذات أهمية رمزية بالنسبة لروسيا، وأهمية استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا، لذلك لن تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق دون نزع السلاح في شبه الجزيرة". وفي وقت لاحق، وصف رئيس برلمان جمهورية القرم، فلاديمير كونستانتينوف، هذه الفكرة بـ"الجهل".
وبدأت كييف، بعد فشل ما يسمى بـ"الهجوم المضاد"، بالتركيز أكثر على اتباع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ومحاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
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