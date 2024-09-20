https://sarabic.ae/20240920/الكرملين-يعلق-على-فكرة-نقل-جمهورية-القرم-إلى-ولاية-الأمم-المتحدة-1092927674.html

الكرملين يعلق على فكرة "نقل" جمهورية القرم إلى ولاية الأمم المتحدة

الكرملين يعلق على فكرة "نقل" جمهورية القرم إلى ولاية الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن المناطق الروسية لا يمكن أن تكون موضوع نقاش، وأن إثارة مسألة نقل جمهورية القرم... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T10:40+0000

2024-09-20T10:40+0000

2024-09-20T10:40+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين: "نعتقد أن هذا بيان سخيف إلى حد ما لطرح السؤال. في الواقع لا يمكن أن تكون الأراضي الروسية والأقاليم الروسية موضوعًا لأي مناقشات أو لنقلها إلى جهة ما".وتابع: "الشيء الوحيد الذي لا جدال فيه على الإطلاق هو أن المشكلة الديموغرافية هي أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها. وبالطبع، فإن رفع معدل المواليد هو أحد الأولويات القصوى في عمل الحكومة بمجملها والبلد بأكمله".وفي وقت سابق، اقترح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في اجتماع بكييف، نقل جمهورية القرم بموجب تفويض من الأمم المتحدة، لإجراء استفتاء على وضعها بعد عشرين عاماً. ووفقا له، فإن "شبه جزيرة القرم ذات أهمية رمزية بالنسبة لروسيا، وأهمية استراتيجية بالنسبة لأوكرانيا، لذلك لن تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق دون نزع السلاح في شبه الجزيرة". وفي وقت لاحق، وصف رئيس برلمان جمهورية القرم، فلاديمير كونستانتينوف، هذه الفكرة بـ"الجهل".وبدأت كييف، بعد فشل ما يسمى بـ"الهجوم المضاد"، بالتركيز أكثر على اتباع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ومحاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.

https://sarabic.ae/20240624/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-متورطة-في-الهجوم-الإرهابي-على-سيفاستوبول-1090149049.html

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