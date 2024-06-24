https://sarabic.ae/20240624/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-متورطة-في-الهجوم-الإرهابي-على-سيفاستوبول-1090149049.html
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن متورطة في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن متورطة في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيفاستوبول، مؤكدا أن ليس هناك شك في ذلك. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T20:32+0000
2024-06-24T20:32+0000
2024-06-24T20:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/30/1044523079_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_64ad8f2658c2b5511c80e81c58a2d6a4.jpg
أضاف نيبينزيا: "ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في هذه الجريمة".وفي الوقت نفسه، لا تتفاجأ موسكو بصمت وسائل الإعلام الغربية عن هذه المأساة، لأنها، كما أشار نيبينزيا، "غير مهتمة بحياة الروس".وقال المندوب الدائم: "والأمر الأكثر أسفاً هو عدم وجود أي رد فعل ملموس من الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي يجب أن تواجه الجرائم والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، وهذا مثال واضح على ازدواجية المعايير".وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها، التي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.
https://sarabic.ae/20240624/البنتاغون-يزعم-أن-أوكرانيا-تقرر-مكان-الضربات-بنفسها--1090148131.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/30/1044523079_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_72200d4f7e5bfede4a8473c23625bbdf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن متورطة في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيفاستوبول، مؤكدا أن ليس هناك شك في ذلك.
أضاف نيبينزيا: "ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في هذه الجريمة".
وبحسب الدبلوماسي، فإن واشنطن وحلفاءها يشجعون نظام كييف على تنفيذ هجمات إرهابية ضد السكان.
وفي الوقت نفسه، لا تتفاجأ موسكو بصمت وسائل الإعلام الغربية عن هذه المأساة، لأنها، كما أشار نيبينزيا، "غير مهتمة بحياة الروس".
وقال المندوب الدائم: "والأمر الأكثر أسفاً هو عدم وجود أي رد فعل ملموس من الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي يجب أن تواجه الجرائم والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، وهذا مثال واضح على ازدواجية المعايير".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها، التي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول
، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.