https://sarabic.ae/20240624/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-واشنطن-متورطة-في-الهجوم-الإرهابي-على-سيفاستوبول-1090149049.html

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن متورطة في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: واشنطن متورطة في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في سيفاستوبول، مؤكدا أن ليس هناك شك في ذلك. 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T20:32+0000

2024-06-24T20:32+0000

2024-06-24T20:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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أضاف نيبينزيا: "ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في هذه الجريمة".وفي الوقت نفسه، لا تتفاجأ موسكو بصمت وسائل الإعلام الغربية عن هذه المأساة، لأنها، كما أشار نيبينزيا، "غير مهتمة بحياة الروس".وقال المندوب الدائم: "والأمر الأكثر أسفاً هو عدم وجود أي رد فعل ملموس من الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي يجب أن تواجه الجرائم والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، وهذا مثال واضح على ازدواجية المعايير".وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها، التي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصًا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.

https://sarabic.ae/20240624/البنتاغون-يزعم-أن-أوكرانيا-تقرر-مكان-الضربات-بنفسها--1090148131.html

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