https://sarabic.ae/20241023/الجيش-الروسي-يدمر-14-طائرة-مسيرة-أوكرانية-وأربعة-زوارق-مسيرة-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم-1094054343.html
الجيش الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم
الجيش الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية، كما تم تدمير أربعة زوارق... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T05:05+0000
2024-10-23T05:05+0000
2024-10-23T05:05+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الليلة الماضية، أسقط الدفاع الجوي الروسي أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، وعشرة فوق شبه جزيرة القرم، كما دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار من ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وتابع البيان: "تم تدمير واعتراض 14 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي. كما تم تدمير أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم إسقاط عشرة طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم. ودمر طيران أسطول البحر الأسود أربعة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241022/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1094019827.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية، كما تم تدمير أربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الليلة الماضية، أسقط الدفاع الجوي الروسي أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، وعشرة فوق شبه جزيرة القرم، كما دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار من ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وتابع البيان: "تم تدمير واعتراض 14 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي. كما تم تدمير أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم إسقاط عشرة طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم. ودمر طيران أسطول البحر الأسود أربعة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.