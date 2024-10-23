https://sarabic.ae/20241023/الجيش-الروسي-يدمر-14-طائرة-مسيرة-أوكرانية-وأربعة-زوارق-مسيرة-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم-1094054343.html

الجيش الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم

الجيش الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية، كما تم تدمير أربعة زوارق... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T05:05+0000

2024-10-23T05:05+0000

2024-10-23T05:05+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الليلة الماضية، أسقط الدفاع الجوي الروسي أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، وعشرة فوق شبه جزيرة القرم، كما دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار من ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وتابع البيان: "تم تدمير واعتراض 14 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي. كما تم تدمير أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم إسقاط عشرة طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم. ودمر طيران أسطول البحر الأسود أربعة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة

https://sarabic.ae/20241022/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1094019827.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا