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أمساليوم
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241023/الجيش-الروسي-يدمر-14-طائرة-مسيرة-أوكرانية-وأربعة-زوارق-مسيرة-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم-1094054343.html
الجيش الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم
الجيش الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية، كما تم تدمير أربعة زوارق... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T05:05+0000
2024-10-23T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الليلة الماضية، أسقط الدفاع الجوي الروسي أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، وعشرة فوق شبه جزيرة القرم، كما دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار من ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وتابع البيان: "تم تدمير واعتراض 14 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي. كما تم تدمير أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم إسقاط عشرة طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم. ودمر طيران أسطول البحر الأسود أربعة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241022/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-18-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1094019827.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يدمر 14 طائرة مسيرة أوكرانية وأربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم

05:05 GMT 23.10.2024
© Sputnik . SERGEY ROSANOVالجيش الروسي - المدرعة البرمائية "بي تي آر - 80"
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
© Sputnik . SERGEY ROSANOV
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق الأراضي الروسية، كما تم تدمير أربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الليلة الماضية، أسقط الدفاع الجوي الروسي أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، وعشرة فوق شبه جزيرة القرم، كما دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار من ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وتابع البيان: "تم تدمير واعتراض 14 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي. كما تم تدمير أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وتم إسقاط عشرة طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم. ودمر طيران أسطول البحر الأسود أربعة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
أمس, 05:03 GMT

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
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Израильские солдаты во время наземной операции на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:15 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:55 GMT
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