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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-مطار-أوكراني-وقاعدة-زوارق-مسيرة-1092706725.html
الجيش الروسي يشن هجوما على مطار عسكري وقاعدة زوارق مسيرة للقوات الأوكرانية
الجيش الروسي يشن هجوما على مطار عسكري وقاعدة زوارق مسيرة للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الطيران والمدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت البنية التحتية لمطار أوكراني وقاعدة زوارق مسيرة للقوات الخاصة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T10:04+0000
2024-09-14T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات والمواقع للقوارب المسيرة التابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".وتابع البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وتم تحييد نحو 105 جنود أوكرانيين وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240914/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092705492.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يشن هجوما على مطار عسكري وقاعدة زوارق مسيرة للقوات الأوكرانية

10:04 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 14.09.2024)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الطيران والمدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت البنية التحتية لمطار أوكراني وقاعدة زوارق مسيرة للقوات الخاصة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية البنية التحتية للمطارات والمواقع للقوارب المسيرة التابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، وتجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 132 منطقة".

وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع و3 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع و53 طائرة مسيرة".

وتابع البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وتم تحييد نحو 105 جنود أوكرانيين وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".

وأشار البيان بالقول: "تمكنت وحدات مجموعة "دنبير" الروسية، من استهداف قوات نظام كييف ومعدات عسكرية تابعة لها في مناطق فيسيلوي وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، وستيبنوغورسك في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكريًا و7 مركبات وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميدانيا".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:14 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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