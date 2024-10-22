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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وبيلغورود،... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T05:03+0000
2024-10-22T05:03+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة أوكرانية دون طيار: 11 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بريانسك، 3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 2 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي تولا وأوريول".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241017/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093847714.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل

05:03 GMT 22.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك، وبيلغورود، وكورسك، وتولا، وأوريول.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة أوكرانية دون طيار: 11 طائرة دون طيار فوق مقاطعة بريانسك، 3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 2 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي تولا وأوريول".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
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بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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