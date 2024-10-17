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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241017/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093847714.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، عدد كبير منها أُسقط فوق أراضي... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T05:01+0000
2024-10-17T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الجيش الروسي
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أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "تم اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي، 6 منها فوق أراضي مقاطعة أوريول، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241010/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-92-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1093600496.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

05:01 GMT 17.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، عدد كبير منها أُسقط فوق أراضي مقاطعة أريول.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "تم اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي، 6 منها فوق أراضي مقاطعة أوريول، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
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وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
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