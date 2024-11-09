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إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا
إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة غربية، اليوم السبت، أن دونالد ترامب بدأ بالفعل في صياغة مسار جديد تجاه أوكرانيا وإسرائيل. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T06:38+0000
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وكتبت الصحيفة: "الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يتولى منصبه قبل شهرين، لكنه يقوم بالفعل بتشكيل سياسة الولايات المتحدة في نقطتين ساخنتين رئيسيتين: إسرائيل وأوكرانيا".وكما يشير المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، فإن التغيير في النظرة العالمية بعد الانتخابات الأمريكية حاد وبشكل خاص في أوكرانيا.وأشار المنشور أيضًا أن إسرائيل ستستفيد على الأرجح من فوز ترامب. وأكد أن "ترامب أشار بالفعل إلى أنه سيمنح إسرائيل مساحة أكبر لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، خاصة إذا أشارت طهران إلى أنها قد تغير سياستها وتسعى للحصول على أسلحة نووية".وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وفاز بها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد توقف دام أربع سنوات.أردوغان: تركيا تأمل في التغلب على الأزمة الأوكرانية في عهد ترامبعودة ترامب لقائمة أثرياء العالم.. وهذه مرتبته
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, دونالد ترامب

إعلام: ترامب بدأ في تغيير المسار بشأن أوكرانيا

06:38 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ذكرت صحيفة غربية، اليوم السبت، أن دونالد ترامب بدأ بالفعل في صياغة مسار جديد تجاه أوكرانيا وإسرائيل.
وكتبت الصحيفة: "الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يتولى منصبه قبل شهرين، لكنه يقوم بالفعل بتشكيل سياسة الولايات المتحدة في نقطتين ساخنتين رئيسيتين: إسرائيل وأوكرانيا".
وكما يشير المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، فإن التغيير في النظرة العالمية بعد الانتخابات الأمريكية حاد وبشكل خاص في أوكرانيا.
وذكّرت الصحيفة بأن ترامب وعد بحل القضية الأوكرانية خلال 24 ساعة. لذلك، ووفقًا للمقال، فإن فلاديمير زيلينسكي يحاول أن يكون نشطًا من أجل خلق ظروف أفضل لنفسه.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
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أمس, 15:29 GMT
وأشار المنشور أيضًا أن إسرائيل ستستفيد على الأرجح من فوز ترامب. وأكد أن "ترامب أشار بالفعل إلى أنه سيمنح إسرائيل مساحة أكبر لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، خاصة إذا أشارت طهران إلى أنها قد تغير سياستها وتسعى للحصول على أسلحة نووية".
وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وفاز بها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد توقف دام أربع سنوات.
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