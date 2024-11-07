https://sarabic.ae/20241107/البيت-الأبيض-يعرب-عن-خيبة-أمله-من-نتائج-الانتخابات-الأمريكية-1094588133.html
البيت الأبيض يعرب عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات الأمريكية
البيت الأبيض يعرب عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
اعترفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصيبت بخيبة أمل من نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T19:47+0000
2024-11-07T19:47+0000
2024-11-07T19:47+0000
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وقالت جان بيير للصحفيين في مؤتمر صحفي: "هل نشعر بخيبة أمل؟ نعم، نشعر بخيبة أمل".وزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
https://sarabic.ae/20241107/وزير-الدفاع-الأمريكي-يوجه-رسالة-إلى-القوات-المسلحة-بعد-فوز-ترامب--1094586396.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يعرب عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات الأمريكية
اعترفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصيبت بخيبة أمل من نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها دونالد ترامب.
وقالت جان بيير للصحفيين في مؤتمر صحفي: "هل نشعر بخيبة أمل؟ نعم، نشعر بخيبة أمل".
وأضافت جان بيير أن البيت الأبيض يعتبر نتيجة التصويت "هزيمة".
وفاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
وزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.