https://sarabic.ae/20241107/وزير-الدفاع-الأمريكي-يوجه-رسالة-إلى-القوات-المسلحة-بعد-فوز-ترامب--1094586396.html

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة إلى القوات المسلحة بعد فوز ترامب

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة إلى القوات المسلحة بعد فوز ترامب

سبوتنيك عربي

شدد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الخميس، على أن القوات المسلحة ستكون جاهزة لتنفيذ الخيارات السياسية التي يحددها القائد الأعلى الجديد، مشيرًا إلى أن... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T18:17+0000

2024-11-07T18:17+0000

2024-11-07T18:17+0000

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وأكد أوستن في رسالة إلى أفراد البنتاغون أن وزارة الدفاع ستمتثل لجميع الأوامر القانونية من القيادة المدنية، وأن القوات المسلحة كما ينص الدستور ستظل بعيدة عن الساحة السياسية وستقف إلى جانب الحلفاء والشركاء الذين يعززون أمن الولايات المتحدة.وأشار أوستن إلى أن القوات المسلحة الأمريكية هي أفضل قوة قتالية على وجه الأرض وستواصل الدفاع عن الولايات المتحدة والدستور وحقوق جميع المواطنين الأمريكيين.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن مايك بومبيو وزير الخارجية الأسبق، خلال ولاية ترامب الأولى، مرشح لتولي منصب وزير الدفاع في إدارة ترامب.وكان بومبيو قد تولى أيضا منصب مدير وكالة الاستخبارات إبان حكم ترامب، وربما يكون مرشحا لمناصب أخرى تتعلق بالأمن القومي أو الاستخبارات أو الدبلوماسية.فاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة منذ انتخابات 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.وزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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