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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241027/نائب-أوكراني-أوستن-قدم-رشوة-لزيلينسكي-حتى-لا-يفسد-صورة-هاريس-في-الانتخابات-1094206105.html
نائب أوكراني: أوستن قدم رشوة لزيلينسكي حتى لا يفسد صورة هاريس في الانتخابات
نائب أوكراني: أوستن قدم رشوة لزيلينسكي حتى لا يفسد صورة هاريس في الانتخابات
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قدم رشوة لفلاديمير زيلينسكي حتى لا يسحب القوات من كراسنوارميسك ولا يفسد... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T10:24+0000
2024-10-27T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال دوبينسكي على "تلغرام": "اتضح أن أوستن قد قدم رشوة إلى الأعظم و"الفاتح لسيبيريا" لإجبار الجنود على الوقوف حتى الموت بالقرب من بوكروفسك (الاسم الأوكراني لكراسنوارميسك)، حتى لا يقوض حملة هاريس الانتخابية".ووفقا له، فإن هذا المبلغ "من أجل التمسك بالجبهة والسكوت على حلف شمال الأطلسي (عضوية الناتو) حتى الانتخابات".وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة.وفي وقت سابق، كتب دوبينسكي أن الهدف الرئيسي لزيارة وزير الدفاع الأمريكي هو منع وقوع "كارثة" قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، واصفا الحزمة المخصصة من المساعدات العسكرية بـ"ثلاثة قروش".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.تقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانياشولتس: أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتوموسكو: زيلينسكي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر ضد روسيا
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب أوكراني: أوستن قدم رشوة لزيلينسكي حتى لا يفسد صورة هاريس في الانتخابات

10:24 GMT 27.10.2024
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
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أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قدم رشوة لفلاديمير زيلينسكي حتى لا يسحب القوات من كراسنوارميسك ولا يفسد صورة المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس.
وقال دوبينسكي على "تلغرام": "اتضح أن أوستن قد قدم رشوة إلى الأعظم و"الفاتح لسيبيريا" لإجبار الجنود على الوقوف حتى الموت بالقرب من بوكروفسك (الاسم الأوكراني لكراسنوارميسك)، حتى لا يقوض حملة هاريس الانتخابية".

ووفقًا للنائب، فإن المساعدة المالية البالغة 800 مليون دولار، والتي أصبحت معروفة خلال زيارة أوستن إلى كييف والتي تهدف إلى إنتاج طائرات دون طيار، لن تُستخدم للغرض المقصود منها لعدد من الأسباب: من العقود السرية إلى استحالة المحاسبة الصحيحة للمنتجات المصنعة.

ووفقا له، فإن هذا المبلغ "من أجل التمسك بالجبهة والسكوت على حلف شمال الأطلسي (عضوية الناتو) حتى الانتخابات".
وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة.
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي
23 أكتوبر, 06:12 GMT
وفي وقت سابق، كتب دوبينسكي أن الهدف الرئيسي لزيارة وزير الدفاع الأمريكي هو منع وقوع "كارثة" قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، واصفا الحزمة المخصصة من المساعدات العسكرية بـ"ثلاثة قروش".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
تقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانيا
شولتس: أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتو
موسكو: زيلينسكي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر ضد روسيا
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:55 GMT
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