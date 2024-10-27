https://sarabic.ae/20241027/نائب-أوكراني-أوستن-قدم-رشوة-لزيلينسكي-حتى-لا-يفسد-صورة-هاريس-في-الانتخابات-1094206105.html

نائب أوكراني: أوستن قدم رشوة لزيلينسكي حتى لا يفسد صورة هاريس في الانتخابات

نائب أوكراني: أوستن قدم رشوة لزيلينسكي حتى لا يفسد صورة هاريس في الانتخابات

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قدم رشوة لفلاديمير زيلينسكي حتى لا يسحب القوات من كراسنوارميسك ولا يفسد... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T10:24+0000

2024-10-27T10:24+0000

2024-10-27T10:24+0000

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وقال دوبينسكي على "تلغرام": "اتضح أن أوستن قد قدم رشوة إلى الأعظم و"الفاتح لسيبيريا" لإجبار الجنود على الوقوف حتى الموت بالقرب من بوكروفسك (الاسم الأوكراني لكراسنوارميسك)، حتى لا يقوض حملة هاريس الانتخابية".ووفقا له، فإن هذا المبلغ "من أجل التمسك بالجبهة والسكوت على حلف شمال الأطلسي (عضوية الناتو) حتى الانتخابات".وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة.وفي وقت سابق، كتب دوبينسكي أن الهدف الرئيسي لزيارة وزير الدفاع الأمريكي هو منع وقوع "كارثة" قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، واصفا الحزمة المخصصة من المساعدات العسكرية بـ"ثلاثة قروش".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وأفاد الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.تقرير: برلين وباريس ترفضان تجاوز "فيتو" المجر بشأن أوكرانياشولتس: أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتوموسكو: زيلينسكي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر ضد روسيا

https://sarabic.ae/20241023/مقاتلون-من-القوات-الأوكرانية-يستسلمون-للجيش-الروسي-ويصرحون-بأنهم-غير-مستعدين-للموت-من-أجل-زيلينسكي-1094055856.html

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