موسكو: زيلينسكي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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الإنسان والثقافة
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30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
17:03 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما دلالة تكرار الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية على الحدود مع الأردن؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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خبير: أمريكا محكومة من قبل إسرائيل ونتنياهو هو الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس
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مساحة حرة
كيف يؤثر تسريب خطط الهجوم على الضربة الإسرائيلية المحتملة لإيران
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241021/موسكو-زيلينسكي-يراهن-على-جر-الناتو-إلى-صراع-مباشر-مع-روسيا-1094018378.html
موسكو: زيلينسكي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا
موسكو: زيلينسكي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته يعاني من هزيمة واضحة في ساحة القتال، وبالتالي يراهن على جر... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T23:43+0000
2024-10-21T23:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مكرسة للوضع في أوكرانيا أمس الاثنين، "المشكلة هي أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته والذي يعاني من هزيمة واضحة في ساحة القتال، يراهن وبشكل علني على صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وقوة نووية".وتطرق نيبينزيا أيضا إلى "خطة النصر" التي قدمها زيلينسكي، مشيرا إلى أنها لا تحتوي حتى على تلميح للاستعداد للسعي إلى حل طويل الأمد للصراع مع روسيا.وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول، الجاري، قدم زيلينسكي ما يسمى بـ"خطة النصر" في البرلمان الأوكراني، التي تضمنت خمس بنود وثلاث إضافات أخرى سرية.وتضمن البند الأول: دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، والثاني: رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالث: نشر "حزمة قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا لـ "ردع" روسيا.وشدد زيلينسكي على أن تنفيذ الخطة "يتوقف على الشركاء".هذا وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن التسريبات عما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي، تدل على استعداده لتسليم كل موارد البلاد الطبيعية لرعاته الغربيين، وبالتالي "بيعهم" أوكرانيا.من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، تعليقا على ما يسمى بـ"خطة النصر"، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة. ووفقا لها، هذه المبادرة تهدف فقط إلى دفع "الناتو" إلى الانخراط في صراع مباشر مع روسيا.
https://sarabic.ae/20241021/موسكو-عضوية-أوكرانيا-في-حلف-الناتو-غير-مقبولة-بالنسبة-لروسيا-1094016487.html
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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا

موسكو: زيلينسكي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا

23:43 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصور مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Nancy Sisil
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته يعاني من هزيمة واضحة في ساحة القتال، وبالتالي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مكرسة للوضع في أوكرانيا أمس الاثنين، "المشكلة هي أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته والذي يعاني من هزيمة واضحة في ساحة القتال، يراهن وبشكل علني على صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وقوة نووية".

كما أشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن زيلينسكي في رغبته في الحفاظ على السلطة، "مستعد لإغراق العالم كله إلى هاوية كارثة نووية".

وتطرق نيبينزيا أيضا إلى "خطة النصر" التي قدمها زيلينسكي، مشيرا إلى أنها لا تحتوي حتى على تلميح للاستعداد للسعي إلى حل طويل الأمد للصراع مع روسيا.
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول، الجاري، قدم زيلينسكي ما يسمى بـ"خطة النصر" في البرلمان الأوكراني، التي تضمنت خمس بنود وثلاث إضافات أخرى سرية.
وتضمن البند الأول: دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، والثاني: رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالث: نشر "حزمة قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا لـ "ردع" روسيا.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
موسكو: عضوية أوكرانيا في حلف الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا
20:31 GMT
وشدد زيلينسكي على أن تنفيذ الخطة "يتوقف على الشركاء".
هذا وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن التسريبات عما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي، تدل على استعداده لتسليم كل موارد البلاد الطبيعية لرعاته الغربيين، وبالتالي "بيعهم" أوكرانيا.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، تعليقا على ما يسمى بـ"خطة النصر"، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة. ووفقا لها، هذه المبادرة تهدف فقط إلى دفع "الناتو" إلى الانخراط في صراع مباشر مع روسيا.
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Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:29 GMT
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