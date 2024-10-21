https://sarabic.ae/20241021/موسكو-زيلينسكي-يراهن-على-جر-الناتو-إلى-صراع-مباشر-مع-روسيا-1094018378.html

موسكو: زيلينسكي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا

موسكو: زيلينسكي يراهن على جر "الناتو" إلى صراع مباشر مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته يعاني من هزيمة واضحة في ساحة القتال، وبالتالي يراهن على جر... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T23:43+0000

2024-10-21T23:43+0000

2024-10-21T23:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مكرسة للوضع في أوكرانيا أمس الاثنين، "المشكلة هي أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته والذي يعاني من هزيمة واضحة في ساحة القتال، يراهن وبشكل علني على صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وقوة نووية".وتطرق نيبينزيا أيضا إلى "خطة النصر" التي قدمها زيلينسكي، مشيرا إلى أنها لا تحتوي حتى على تلميح للاستعداد للسعي إلى حل طويل الأمد للصراع مع روسيا.وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول، الجاري، قدم زيلينسكي ما يسمى بـ"خطة النصر" في البرلمان الأوكراني، التي تضمنت خمس بنود وثلاث إضافات أخرى سرية.وتضمن البند الأول: دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، والثاني: رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالث: نشر "حزمة قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا لـ "ردع" روسيا.وشدد زيلينسكي على أن تنفيذ الخطة "يتوقف على الشركاء".هذا وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن التسريبات عما يسمى بـ"خطة النصر" لزيلينسكي، تدل على استعداده لتسليم كل موارد البلاد الطبيعية لرعاته الغربيين، وبالتالي "بيعهم" أوكرانيا.من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، تعليقا على ما يسمى بـ"خطة النصر"، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة. ووفقا لها، هذه المبادرة تهدف فقط إلى دفع "الناتو" إلى الانخراط في صراع مباشر مع روسيا.

https://sarabic.ae/20241021/موسكو-عضوية-أوكرانيا-في-حلف-الناتو-غير-مقبولة-بالنسبة-لروسيا-1094016487.html

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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا