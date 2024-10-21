https://sarabic.ae/20241021/موسكو-عضوية-أوكرانيا-في-حلف-الناتو-غير-مقبولة-بالنسبة-لروسيا-1094016487.html

موسكو: عضوية أوكرانيا في حلف الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا

موسكو: عضوية أوكرانيا في حلف الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا، ولا يمكن أن... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T20:31+0000

2024-10-21T20:31+0000

2024-10-21T20:31+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/11/1013351111_0:69:2049:1221_1920x0_80_0_0_7e94647a8f9308bc9e4ead14a8b778b4.jpg

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "حتى لا يكون لدى أحد أي أوهام، أريد أن أؤكد على الفور أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بأي شكل من الأشكال الإقليمية غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا، ولا يمكن أن تكون جزءا من أي خطط سلام أو مبادرات وساطة".وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "خطة زيلينسكي" لا تحتوي حتى على تلميح لحل طويل الأمد للصراع.وفي وقت سابق، نشرت صحيفة أمريكية، مقالًا ذكّرت فيه بأن "سلطات كييف تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي". وبحسب الصحيفة، بدأت كييف في النظر بخيارات بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدة العسكرية من حلفائها، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.وفي بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قام الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روتيه، بزيارة كييف. وقال خلال الزيارة إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية"، بحسب زعمه.في الوقت نفسه، لم يحدد الأمين العام للحلف أي إطار زمني لدعوة أوكرانيا المحتملة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يتطلب قرارا بالإجماع من جميع أعضاء الحلف.إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساعخبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربيةإعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع

https://sarabic.ae/20241021/الخارجية-الروسية-تحذر-من-دعم-خطة-زيلينسكي-1093980821.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا