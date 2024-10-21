https://sarabic.ae/20241021/موسكو-عضوية-أوكرانيا-في-حلف-الناتو-غير-مقبولة-بالنسبة-لروسيا-1094016487.html
موسكو: عضوية أوكرانيا في حلف الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا
موسكو: عضوية أوكرانيا في حلف الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا، ولا يمكن أن... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "حتى لا يكون لدى أحد أي أوهام، أريد أن أؤكد على الفور أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بأي شكل من الأشكال الإقليمية غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا، ولا يمكن أن تكون جزءا من أي خطط سلام أو مبادرات وساطة".وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "خطة زيلينسكي" لا تحتوي حتى على تلميح لحل طويل الأمد للصراع.وفي وقت سابق، نشرت صحيفة أمريكية، مقالًا ذكّرت فيه بأن "سلطات كييف تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي". وبحسب الصحيفة، بدأت كييف في النظر بخيارات بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدة العسكرية من حلفائها، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.وفي بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قام الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روتيه، بزيارة كييف. وقال خلال الزيارة إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية"، بحسب زعمه.في الوقت نفسه، لم يحدد الأمين العام للحلف أي إطار زمني لدعوة أوكرانيا المحتملة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يتطلب قرارا بالإجماع من جميع أعضاء الحلف.إعلام: الفجوة بين أوكرانيا وحلفائها المهمين آخذة في الاتساعخبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربيةإعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
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روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
موسكو: عضوية أوكرانيا في حلف الناتو غير مقبولة بالنسبة لروسيا
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا، ولا يمكن أن تكون جزءا من أي اتفاقات سلام.
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "حتى لا يكون لدى أحد أي أوهام، أريد أن أؤكد على الفور أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بأي شكل من الأشكال الإقليمية غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا، ولا يمكن أن تكون جزءا من أي خطط سلام أو مبادرات وساطة".
وأشار نيبينزيا إلى أن "روسيا مستعدة لتطوير علاقات حسن الجوار مع أوكرانيا المحايدة وغير المنحازة، كما جاء في دستورها والمنصوص عليه في الاتفاقيات الروسية الأوكرانية، قبل انقلاب عام 2014".
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "خطة زيلينسكي" لا تحتوي حتى على تلميح لحل طويل الأمد للصراع.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة أمريكية، مقالًا ذكّرت فيه بأن "سلطات كييف تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي". وبحسب الصحيفة، بدأت كييف في النظر بخيارات بديلة لإنهاء الصراع
على خلفية نقص المساعدة العسكرية من حلفائها، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.
وفي يونيو/ حزيران من العام الحالي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع بوزارة الخارجية الروسية، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، تحتاج روسيا إلى وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية كجمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وفي بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قام الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روتيه، بزيارة كييف. وقال خلال الزيارة إنه "سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أوكرانيا عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي، ولا تملك روسيا حق النقض في هذه القضية"، بحسب زعمه.
في الوقت نفسه، لم يحدد الأمين العام للحلف أي إطار زمني لدعوة أوكرانيا المحتملة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يتطلب قرارا بالإجماع من جميع أعضاء الحلف.