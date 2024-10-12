https://sarabic.ae/20241012/إعلام-مسؤول-أوكراني-يسرب-تنازلات-يجهزها-نظام-كييف-لإنهاء-الصراع-1093669878.html
إعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
إعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أن سلطات كييف، بدأت مناقشة سيناريو إنهاء الصراع، والذي بموجبه ستتخلى أوكرانيا عن موقفها المتشدد... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T08:06+0000
2024-10-12T08:06+0000
2024-10-12T08:06+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "كنا نعتقد أن النصر يجب أن يكون الاستسلام غير المشروط لروسيا، لكن دون تنازلات سيكون هذا مستحيلا".واعترف المسؤول أنه وبغض النظر عمن يصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فإن وتيرة الدعم لأوكرانيا ستنخفض، ووفقا له، فإن تدهور الوضع يؤثر بالمشاعر السائدة بين القوات وبين السكان المدنيين.ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الاثنين الماضي، مقالا ذكرت فيه أن سلطات كييف، تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي.وبحسب المنشور، بدأت كييف في النظر في نسخ بديلة لإنهاء الصراع، على خلفية نقص المساعدة العسكرية من الحلفاء والموارد، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.وفي يونيو/حزيران من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قيادات وزارة الخارجية، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأشار الرئيس إلى أنه من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، تحتاج روسيا إلى وضع أوكراني محايد، وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.بورتنيكوف يكشف عن الدول التي تمنع نظام كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيالافروف: روسيا ستدافع عن مصالحها بغض النظر عن الرئيس الذي سيحكم أمريكا
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
نقلت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أن سلطات كييف، بدأت مناقشة سيناريو إنهاء الصراع، والذي بموجبه ستتخلى أوكرانيا عن موقفها المتشدد بشأن عودة الأراضي المحررة.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "كنا نعتقد أن النصر يجب أن يكون الاستسلام غير المشروط لروسيا، لكن دون تنازلات سيكون هذا مستحيلا".
واعترف المسؤول أنه وبغض النظر عمن يصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فإن وتيرة الدعم لأوكرانيا ستنخفض، ووفقا له، فإن تدهور الوضع يؤثر بالمشاعر السائدة بين القوات وبين السكان المدنيين.
وحذر من أن "التوقعات متشائمة، ومعنويات بعض القوات مثيرة للقلق، والناس لا يريدون القتال بعد الآن... إن ظلم الحرب يمكن أن يمزق المجتمع".
ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الاثنين الماضي، مقالا ذكرت فيه أن سلطات كييف، تجري مفاوضات مغلقة
بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي.
وبحسب المنشور، بدأت كييف في النظر في نسخ بديلة لإنهاء الصراع، على خلفية نقص المساعدة العسكرية من الحلفاء والموارد، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.
وفي يونيو/حزيران من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قيادات وزارة الخارجية، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأشار الرئيس إلى أنه من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع،
تحتاج روسيا إلى وضع أوكراني محايد، وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.