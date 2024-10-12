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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241012/إعلام-مسؤول-أوكراني-يسرب-تنازلات-يجهزها-نظام-كييف-لإنهاء-الصراع-1093669878.html
إعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
إعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أن سلطات كييف، بدأت مناقشة سيناريو إنهاء الصراع، والذي بموجبه ستتخلى أوكرانيا عن موقفها المتشدد... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T08:06+0000
2024-10-12T08:06+0000
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أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "كنا نعتقد أن النصر يجب أن يكون الاستسلام غير المشروط لروسيا، لكن دون تنازلات سيكون هذا مستحيلا".واعترف المسؤول أنه وبغض النظر عمن يصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فإن وتيرة الدعم لأوكرانيا ستنخفض، ووفقا له، فإن تدهور الوضع يؤثر بالمشاعر السائدة بين القوات وبين السكان المدنيين.ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الاثنين الماضي، مقالا ذكرت فيه أن سلطات كييف، تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي.وبحسب المنشور، بدأت كييف في النظر في نسخ بديلة لإنهاء الصراع، على خلفية نقص المساعدة العسكرية من الحلفاء والموارد، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.وفي يونيو/حزيران من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قيادات وزارة الخارجية، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأشار الرئيس إلى أنه من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، تحتاج روسيا إلى وضع أوكراني محايد، وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.بورتنيكوف يكشف عن الدول التي تمنع نظام كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيالافروف: روسيا ستدافع عن مصالحها بغض النظر عن الرئيس الذي سيحكم أمريكا
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

إعلام: مسؤول أوكراني يسرب تنازلات يجهزها نظام كييف لإنهاء الصراع

08:06 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أن سلطات كييف، بدأت مناقشة سيناريو إنهاء الصراع، والذي بموجبه ستتخلى أوكرانيا عن موقفها المتشدد بشأن عودة الأراضي المحررة.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية: "كنا نعتقد أن النصر يجب أن يكون الاستسلام غير المشروط لروسيا، لكن دون تنازلات سيكون هذا مستحيلا".
واعترف المسؤول أنه وبغض النظر عمن يصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فإن وتيرة الدعم لأوكرانيا ستنخفض، ووفقا له، فإن تدهور الوضع يؤثر بالمشاعر السائدة بين القوات وبين السكان المدنيين.
وحذر من أن "التوقعات متشائمة، ومعنويات بعض القوات مثيرة للقلق، والناس لا يريدون القتال بعد الآن... إن ظلم الحرب يمكن أن يمزق المجتمع".
مايك جونسون (في الوسط) (جمهوري عن لوس أنجلوس) بعد ترشيحه رئيسًا جمهوريًا لمجلس النواب الأمريكي في الكابيتول هيل، في واشنطن العاصمة في 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
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رئيس مجلس النواب الأمريكي: لا أؤيد تمويل أوكرانيا والعالم بأكمله سئم من هذا الصراع
أمس, 16:20 GMT
ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الاثنين الماضي، مقالا ذكرت فيه أن سلطات كييف، تجري مفاوضات مغلقة بشأن تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي.
وبحسب المنشور، بدأت كييف في النظر في نسخ بديلة لإنهاء الصراع، على خلفية نقص المساعدة العسكرية من الحلفاء والموارد، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.
العلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: يجب على الناتو إيقاف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا
2 أبريل, 14:09 GMT
وفي يونيو/حزيران من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قيادات وزارة الخارجية، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأشار الرئيس إلى أنه من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، تحتاج روسيا إلى وضع أوكراني محايد، وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.
بورتنيكوف يكشف عن الدول التي تمنع نظام كييف من عقد معاهدة سلام مع روسيا
لافروف: روسيا ستدافع عن مصالحها بغض النظر عن الرئيس الذي سيحكم أمريكا
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