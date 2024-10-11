https://sarabic.ae/20241011/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-لا-أؤيد-تمويل-أوكرانيا-والعالم-بأكمله-سئم-من-هذا-الصراع-1093660097.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي: لا أؤيد تمويل أوكرانيا والعالم بأكمله سئم من هذا الصراع
رئيس مجلس النواب الأمريكي: لا أؤيد تمويل أوكرانيا والعالم بأكمله سئم من هذا الصراع
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، اليوم الجمعة، بأنه لا يؤيد تمويل أوكرانيا بعد الآن، ويعول على فوز زميله عضو الحزب الجمهوري، دونالد ترامب... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T16:20+0000
2024-10-11T16:20+0000
2024-10-11T16:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال جونسون في مقابلة مع موقع "بونتش بو" الأمريكي: "ليس لدي رغبة لمزيد من التمويل لأوكرانيا، وآمل ألا يكون ذلك ضروريًا. إذا فاز الرئيس ترامب، أعتقد أنه يستطيع بالفعل إنهاء الصراع. أعتقد أنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقول له كفى، وأعتقد أن الجميع في العالم قد سئموا منه (الصراع الأوكراني) ويريدون أن يختفي".وفي وقت سابق، قدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إجمالي المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بنحو 242 مليار دولار. وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت 94 مليار دولار، فيما قدم الشركاء الأوروبيون والآسيويون وغيرهم - 148 مليار دولار.وتجدر الإشارة إلى أن المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أكد مرارًا، أنه سيكون قادرا على حل الصراع في أوكرانيا، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، حتى قبل تنصيبه. وصرح الكرملين بأنه من السابق لأوانه تقييم مدى استعداد ترامب ليصبح وسيطًا في حل الصراع الأوكراني؛ ومن الضروري الانتظار إلى ما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.وقد أعلن الرئيس الحالي جو بايدن ترشحه لولاية ثانية، لكنه انسحب لاحقًا، وترك المجال مفتوحا للمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس. ويترشح دونالد ترامب، عضو الحزب الجمهوري، لإعادة انتخابه لولاية ثانية غير متتالية، بعد خسارته أمام بايدن في الانتخابات الرئاسية 2020.
https://sarabic.ae/20241011/بوتين-يعلن-عن-عصر-جديد-من-التغيير-الجذري-للعلاقات-الدولية-1093637758.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس مجلس النواب الأمريكي: لا أؤيد تمويل أوكرانيا والعالم بأكمله سئم من هذا الصراع
صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، اليوم الجمعة، بأنه لا يؤيد تمويل أوكرانيا بعد الآن، ويعول على فوز زميله عضو الحزب الجمهوري، دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، الذي سيكون قادرا على حل الصراع الأوكراني.
وقال جونسون في مقابلة مع موقع "بونتش بو" الأمريكي: "ليس لدي رغبة لمزيد من التمويل لأوكرانيا، وآمل ألا يكون ذلك ضروريًا. إذا فاز الرئيس ترامب، أعتقد أنه يستطيع بالفعل إنهاء الصراع. أعتقد أنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقول له كفى، وأعتقد أن الجميع في العالم قد سئموا منه (الصراع الأوكراني) ويريدون أن يختفي".
وعبّر جونسون عن قناعته بأنه في حال فوز المرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، فإن "الصراع لن ينتهي"، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن "هذا سيناريو يائس وخطير".
وفي وقت سابق، قدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إجمالي المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بنحو 242 مليار دولار. وأشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت 94 مليار دولار، فيما قدم الشركاء الأوروبيون والآسيويون وغيرهم - 148 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أكد مرارًا، أنه سيكون قادرا على حل الصراع في أوكرانيا، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، حتى قبل تنصيبه. وصرح الكرملين بأنه من السابق لأوانه تقييم مدى استعداد ترامب ليصبح وسيطًا في حل الصراع الأوكراني؛ ومن الضروري الانتظار إلى ما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وسينتخب الناخبون رئيسًا ونائبًا للرئيس لمدة أربع سنوات.
وقد أعلن الرئيس الحالي جو بايدن ترشحه لولاية ثانية، لكنه انسحب لاحقًا، وترك المجال مفتوحا للمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس. ويترشح دونالد ترامب، عضو الحزب الجمهوري، لإعادة انتخابه لولاية ثانية غير متتالية، بعد خسارته أمام بايدن في الانتخابات الرئاسية 2020.