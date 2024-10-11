https://sarabic.ae/20241011/بوتين-يعلن-عن-عصر-جديد-من-التغيير-الجذري-للعلاقات-الدولية-1093637758.html
بوتين يعلن عن عصر جديد من "التغيير الجذري" للعلاقات الدولية
بوتين يعلن عن عصر جديد من "التغيير الجذري" للعلاقات الدولية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات الدولية دخلت عصر التغيرات الجذرية "التي لا رجعة فيها". 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T08:09+0000
2024-10-11T08:09+0000
2024-10-11T08:09+0000
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وقال بوتين: "إن العالم يواجه تهديدات غير مسبوقة تولدها خطوط الصدع الحضارية والصراعات بين الأعراق والأديان، حيث دخلت العلاقات الدولية عصر التغيرات الأساسية العالمية، بتشكّل نظام عالمي جديد، يعكس تنوع الكوكب بأكمله".وأكد بوتين أن كل هذه الأفكار لا تزال قريبة ومفهومة للعقلاء اليوم، وتكتسب أهمية خاصة وطلبا في الوضع الدولي الصعب الحالي.وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد أوسع حوار دولي ممكن، بشأن معايير التفاعل في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، وهي منفتحة لمناقشة قضايا بناء نظام عالمي جديد، مع جميع أصدقائها وشركائها والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك داخل رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، و"بريكس".وأضاف بوتين أنه بهذه الروح، تستعد روسيا لاستضافة قمة "بريكس" في قازان، كما دعا المشاركين في منتدى عشق آباد "علاقة العصر والحضارات - أساس السلام والتنمية" إلى هذا الحدث.روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدوليةباحث في الشأن الدولي: تصريحات زاخاروفا دقيقة للغاية وبوتين يريد تعديل موازين القوى العالمية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العاالم
روسيا, العالم, أخبار العاالم
بوتين يعلن عن عصر جديد من "التغيير الجذري" للعلاقات الدولية
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات الدولية دخلت عصر التغيرات الجذرية "التي لا رجعة فيها".
وقال بوتين: "إن العالم يواجه تهديدات غير مسبوقة تولدها خطوط الصدع الحضارية والصراعات بين الأعراق والأديان، حيث دخلت العلاقات الدولية عصر التغيرات الأساسية العالمية، بتشكّل نظام عالمي جديد، يعكس تنوع الكوكب بأكمله".
وأضاف بوتين، خلال كلمته، في سمرقند، خلال المنتدى الدولي "الاتصال المتبادل بين الأزمنة والحضارات"، المخصص للذكرى الـ 300 لميلاد الشاعر والمفكر التركماني ماغتيمغولي فراجي، أن هذه عملية طبيعية ولا رجعة فيها.
وأكد بوتين أن كل هذه الأفكار لا تزال قريبة ومفهومة للعقلاء اليوم، وتكتسب أهمية خاصة وطلبا في الوضع الدولي الصعب الحالي.
وتابع بوتين: "نحن مقتنعون بأن السلام العالمي، والتنمية الشاملة، لا يمكن ضمانهما إلا من خلال مراعاة رأي كل شعب، مع احترام رأي كل دولة في مسارها السيادي، وفي نظرتها للعالم وتقاليدها وأفكارها الدينية".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد أوسع حوار دولي ممكن، بشأن معايير التفاعل في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب، وهي منفتحة لمناقشة قضايا بناء نظام عالمي جديد، مع جميع أصدقائها وشركائها والأشخاص ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك داخل رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، و"بريكس".
وأضاف بوتين أنه بهذه الروح، تستعد روسيا لاستضافة قمة "بريكس" في قازان، كما دعا المشاركين في منتدى عشق آباد "علاقة العصر والحضارات - أساس السلام والتنمية" إلى هذا الحدث.