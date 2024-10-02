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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241002/إعلام-غربي-يتحدث-عن-المخرج-الوحيد-لأوكرانيا-في-إنهاء-الصراع-قبل-حلول-الشتاء-القارس-1093375605.html
إعلام غربي يتحدث عن "المخرج الوحيد" لأوكرانيا في إنهاء الصراع قبل حلول الشتاء القارس
إعلام غربي يتحدث عن "المخرج الوحيد" لأوكرانيا في إنهاء الصراع قبل حلول الشتاء القارس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إقدام فلاديمير زيلينسكي، على اختيار الحل السلمي للصراع سيكون هو السبيل الوحيد، الذي سينقذ الأوكرانيين من شتاء صعب. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T20:14+0000
2024-10-02T20:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "رغبة زيلينسكي، في تحقيق السلام مع موسكو، هي وحدها القادرة على مساعدة الأوكرانيين على تجنب شتاء صعب، لكنه لا يُلمّح بجدية إلى أنه يريد تحقيق ذلك".وفي الأسبوع الماضي، زار زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس جو بايدن، وقدم له ما أسماها بـ"خطة النصر"، ووفقًا لزيلينسكي، تحتوي هذه الخطة على "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا"، بحسب زعمه.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة الطرف الآخر على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا، مشددًا على أن موسكو لا يمكنها السماح لنظام كييف باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.صحيفة أوكرانية توضح موقف الغرب من "خطة النصر" التي اقترحها لهم زيلينسكي"أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييف
https://sarabic.ae/20241002/نائب-أوكراني-يعلن-خشيته-من-أن-يلقي-الوضع-في-الشرق-الأوسط-بظلاله-على-أوكرانيا-1093368527.html
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روسيا

إعلام غربي يتحدث عن "المخرج الوحيد" لأوكرانيا في إنهاء الصراع قبل حلول الشتاء القارس

20:14 GMT 02.10.2024
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إقدام فلاديمير زيلينسكي، على اختيار الحل السلمي للصراع سيكون هو السبيل الوحيد، الذي سينقذ الأوكرانيين من شتاء صعب.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "رغبة زيلينسكي، في تحقيق السلام مع موسكو، هي وحدها القادرة على مساعدة الأوكرانيين على تجنب شتاء صعب، لكنه لا يُلمّح بجدية إلى أنه يريد تحقيق ذلك".

وبحسب المنشور، فإن السلطات الأوكرانية "تخشى" بقاء البلاد لفترات طويلة دون تدفئة وإضاءة، لأن ذلك يمكن أن يثبط معنويات المواطنين بشكل كبير، والذين بدورهم سيبدأون بالمطالبة بإنهاء سلمي للصراع.

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:01 GMT
وفي الأسبوع الماضي، زار زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس جو بايدن، وقدم له ما أسماها بـ"خطة النصر"، ووفقًا لزيلينسكي، تحتوي هذه الخطة على "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا"، بحسب زعمه.

وقال المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، تعليقًا على كلام زيلينسكي، إن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وهي مستمرة في العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة الطرف الآخر على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا، مشددًا على أن موسكو لا يمكنها السماح لنظام كييف باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.
صحيفة أوكرانية توضح موقف الغرب من "خطة النصر" التي اقترحها لهم زيلينسكي
"أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييف
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