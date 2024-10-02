https://sarabic.ae/20241002/إعلام-غربي-يتحدث-عن-المخرج-الوحيد-لأوكرانيا-في-إنهاء-الصراع-قبل-حلول-الشتاء-القارس-1093375605.html

إعلام غربي يتحدث عن "المخرج الوحيد" لأوكرانيا في إنهاء الصراع قبل حلول الشتاء القارس

إعلام غربي يتحدث عن "المخرج الوحيد" لأوكرانيا في إنهاء الصراع قبل حلول الشتاء القارس

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن إقدام فلاديمير زيلينسكي، على اختيار الحل السلمي للصراع سيكون هو السبيل الوحيد، الذي سينقذ الأوكرانيين من شتاء صعب. 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T20:14+0000

2024-10-02T20:14+0000

2024-10-02T20:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "رغبة زيلينسكي، في تحقيق السلام مع موسكو، هي وحدها القادرة على مساعدة الأوكرانيين على تجنب شتاء صعب، لكنه لا يُلمّح بجدية إلى أنه يريد تحقيق ذلك".وفي الأسبوع الماضي، زار زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس جو بايدن، وقدم له ما أسماها بـ"خطة النصر"، ووفقًا لزيلينسكي، تحتوي هذه الخطة على "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا"، بحسب زعمه.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة الطرف الآخر على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا، مشددًا على أن موسكو لا يمكنها السماح لنظام كييف باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.صحيفة أوكرانية توضح موقف الغرب من "خطة النصر" التي اقترحها لهم زيلينسكي"أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييف

https://sarabic.ae/20241002/نائب-أوكراني-يعلن-خشيته-من-أن-يلقي-الوضع-في-الشرق-الأوسط-بظلاله-على-أوكرانيا-1093368527.html

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