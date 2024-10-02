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خبير: "خطة زيلينسكي" ستؤدي إلى التصعيد والحرب النووية
خبير: "خطة زيلينسكي" ستؤدي إلى التصعيد والحرب النووية
سبوتنيك عربي
أكد الأستاذ في جامعة هلسنكي والخبير الجيوسياسي، توماس مالينن، أن تنفيذ ما يسمى بـ"خطة السلام" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تصعيد الصراع... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T07:16+0000
2024-10-02T07:25+0000
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وقال مالينن على منصة "إكس": تركز "خطة السلام" التي طرحها زيلينسكي على إجبار روسيا على إبرام اتفاق سلام، وهو ما يبدو مشؤومًا للغاية. فهي تنطوي على تعميق التصعيد ضد قوة نووية (روسيا)، وهو ما حذرنا منه عدة مرات".وفي الأسبوع الماضي، زار زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس جو بايدن وقدم له ما أسماها بـ "خطة النصر"، ووفقًا لزيلينسكي، تحتوي هذه الخطة على "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا".وقال المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، تعليقًا على كلام زيلينسكي، إن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وهي مستمرة في العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.وفي يوليو/تموز، قال فلاديمير بوتين إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا، مشددا على أن موسكو لا يمكنها السماح لنظام كييف باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.صحيفة أوكرانية توضح موقف الغرب من "خطة النصر" التي اقترحها لهم زيلينسكي"أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييف
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير: "خطة زيلينسكي" ستؤدي إلى التصعيد والحرب النووية

07:16 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 07:25 GMT 02.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أكد الأستاذ في جامعة هلسنكي والخبير الجيوسياسي، توماس مالينن، أن تنفيذ ما يسمى بـ"خطة السلام" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تصعيد الصراع حتى الحرب النووية الشاملة.
وقال مالينن على منصة "إكس": تركز "خطة السلام" التي طرحها زيلينسكي على إجبار روسيا على إبرام اتفاق سلام، وهو ما يبدو مشؤومًا للغاية. فهي تنطوي على تعميق التصعيد ضد قوة نووية (روسيا)، وهو ما حذرنا منه عدة مرات".

وأضاف: "هذه فكرة مجنونة تمامًا يمكن أن تثير حربًا نووية".

وفي الأسبوع الماضي، زار زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بالرئيس جو بايدن وقدم له ما أسماها بـ "خطة النصر"، ووفقًا لزيلينسكي، تحتوي هذه الخطة على "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسيًا".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
نائب أوكراني: كييف تخسر حليفا مهما بسبب فشل سياسات زيلينسكي
أمس, 11:40 GMT
وقال المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، تعليقًا على كلام زيلينسكي، إن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وهي مستمرة في العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.
وفي يوليو/تموز، قال فلاديمير بوتين إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مستحيل دون موافقة "الطرف الآخر" على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها ومقبولة لدى روسيا، مشددا على أن موسكو لا يمكنها السماح لنظام كييف باستغلال وقف إطلاق النار لتحسين موقفه واستعادة قوته.
صحيفة أوكرانية توضح موقف الغرب من "خطة النصر" التي اقترحها لهم زيلينسكي
"أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييف
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