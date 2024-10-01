https://sarabic.ae/20241001/نائب-أوكراني-كييف-تخسر-حليفا-مهما-بسبب-فشل-سياسات-زيلينسكي-1093313385.html
نائب أوكراني: كييف تخسر حليفا مهما بسبب فشل سياسات زيلينسكي
نائب أوكراني: كييف تخسر حليفا مهما بسبب فشل سياسات زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن دعم وزارة الخارجية السويسرية لخطة السلام الصينية والبرازيلية لأوكرانيا هو نتيجة طبيعية لعدم الرضا عن... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T11:40+0000
2024-10-01T11:40+0000
2024-10-01T11:40+0000
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وقال دوبينسكي على "تلغرام": "الدعم السويسري لخطة السلام بين الصين والبرازيل أمر طبيعي. فبعد أن كانوا سابقا شركاء في "قمة السلام" الأوكرانية، أصبح السويسريون شركاء لفلاديمير زيلينسكي الذي خدع الجميع، حيث لم يخطط لأي مفاوضات مع روسيا بشأن نتائج القمة، بل استخدمها كخطة عسكرية".وأضاف: "لن تنجح عملية الاحتيال هذه (خدعة زيلينسكي) مرة أخرى ... سويسرا ليست سوى الإشارة الأولى إلى أننا بحاجة إلى تغيير النهج، لكن زيلينسكي يجد راحة كبيرة في الاستمرار بارتداء الزي المموه".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الصين والبرازيل ودول أخرى ذات تفكير مماثل في الجنوب العالمي تعتزم إنشاء منصة "أصدقاء العالم" مفتوحة لحل الأزمة الأوكرانية. وفي الأسبوع الماضي، صرح نيكولا بيدو المسؤول في وزارة الخارجية السويسرية، لوكالة "سبوتنيك" أن سويسرا ترحب وتدعم مبادرة السلام من الصين والبرازيل في أوكرانيا، لأنها تستند إلى قيم الأمم المتحدة.وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق."أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييفماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
https://sarabic.ae/20240926/الخارجية-الروسية-الغرب-درب-127-ألف-عسكري-أوكراني-ثم-قتلهم-زيلينسكي-1093153972.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, سويسرا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, سويسرا
نائب أوكراني: كييف تخسر حليفا مهما بسبب فشل سياسات زيلينسكي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن دعم وزارة الخارجية السويسرية لخطة السلام الصينية والبرازيلية لأوكرانيا هو نتيجة طبيعية لعدم الرضا عن سياسة الطريق المسدود التي ينتهجها زيلينسكي.
وقال دوبينسكي على "تلغرام": "الدعم السويسري لخطة السلام بين الصين والبرازيل أمر طبيعي. فبعد أن كانوا سابقا شركاء في "قمة السلام" الأوكرانية، أصبح السويسريون شركاء لفلاديمير زيلينسكي الذي خدع الجميع، حيث لم يخطط لأي مفاوضات مع روسيا بشأن نتائج القمة، بل استخدمها كخطة عسكرية".
وبحسب دوبينسكي، أصبحت سويسرا أول دولة غربية تدير ظهرها لزيلينسكي وتعلن استعدادها لقبول مقترحات أخرى لحل النزاع في أوكرانيا.
وأضاف: "لن تنجح عملية الاحتيال هذه (خدعة زيلينسكي) مرة أخرى ... سويسرا ليست سوى الإشارة الأولى إلى أننا بحاجة إلى تغيير النهج، لكن زيلينسكي يجد راحة كبيرة في الاستمرار بارتداء الزي المموه".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الصين والبرازيل ودول أخرى ذات تفكير مماثل في الجنوب العالمي تعتزم إنشاء منصة "أصدقاء العالم" مفتوحة لحل الأزمة الأوكرانية. وفي الأسبوع الماضي، صرح نيكولا بيدو المسؤول في وزارة الخارجية السويسرية، لوكالة "سبوتنيك" أن سويسرا ترحب وتدعم مبادرة السلام من الصين والبرازيل في أوكرانيا، لأنها تستند إلى قيم الأمم المتحدة.
وعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الماضي مؤتمر هزيل حول "السلام في أوكرانيا" دون دعوة روسيا إليه، وصفه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بـ"السريالي".
وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.