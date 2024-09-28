https://sarabic.ae/20240928/ماذا-فعل-زيلينسكي-عندما-حدثه-ترامب-عن-صداقته-القوية-ببوتين-فيديو-1093210246.html

ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو

ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو

سبوتنيك عربي

تحدث المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب، عن صداقته القوية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه بفلاديمير زيلينسكي على هامش الجمعية العامة... 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T11:07+0000

2024-09-28T11:07+0000

2024-09-28T11:07+0000

دونالد ترامب

روسيا

فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال ترامب للصحفيين في حضور زيلينسكي الذي كان يقف بجواره، خلال تجمع مع الصحفيين قبل عقد لقائهما، أمس الجمعة: "كما تعلمون لدي علاقة جيدة للغاية مع الرئيس بوتين، وأعتقد أنه إذا فزت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فسوف سنحل الأزمة الأوكرانية بسرعة كبيرة".وفي تلك اللحظة، أبدى زيلينسكي امتعاضا من تصريحات ترامب، وقاطع حديثه للصحفيين، وقال له: "آمل أن تكون لدينا علاقات جيدة معي"، وأشار إلى نفسه وترامب.وجاءت مقاطعة زيلينسكي لترامب، قبل عقد اجتماعهما، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان التوتر بينهما واضحا للجميع.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هدد بحجب المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا، في حال أن أعيد انتخابه.وكان ترامب قد حمل زيلينسكي أكثر من مرة مسؤولية استمرار الصراع مع روسيا، وقال في خطاب ألقاه في ولاية نورث كارولينا يوم الأربعاء الماضي، إن زيلينسكي "يرفض عقد صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه تسبب في تدمير بلاده بسبب رفضه التفاوض".

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دونالد ترامب, روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا