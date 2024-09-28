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https://sarabic.ae/20240928/ماذا-فعل-زيلينسكي-عندما-حدثه-ترامب-عن-صداقته-القوية-ببوتين-فيديو-1093210246.html
ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحدث المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب، عن صداقته القوية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه بفلاديمير زيلينسكي على هامش الجمعية العامة... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T11:07+0000
2024-09-28T11:07+0000
دونالد ترامب
روسيا
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ترامب للصحفيين في حضور زيلينسكي الذي كان يقف بجواره، خلال تجمع مع الصحفيين قبل عقد لقائهما، أمس الجمعة: "كما تعلمون لدي علاقة جيدة للغاية مع الرئيس بوتين، وأعتقد أنه إذا فزت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فسوف سنحل الأزمة الأوكرانية بسرعة كبيرة".وفي تلك اللحظة، أبدى زيلينسكي امتعاضا من تصريحات ترامب، وقاطع حديثه للصحفيين، وقال له: "آمل أن تكون لدينا علاقات جيدة معي"، وأشار إلى نفسه وترامب.وجاءت مقاطعة زيلينسكي لترامب، قبل عقد اجتماعهما، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان التوتر بينهما واضحا للجميع.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هدد بحجب المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا، في حال أن أعيد انتخابه.وكان ترامب قد حمل زيلينسكي أكثر من مرة مسؤولية استمرار الصراع مع روسيا، وقال في خطاب ألقاه في ولاية نورث كارولينا يوم الأربعاء الماضي، إن زيلينسكي "يرفض عقد صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه تسبب في تدمير بلاده بسبب رفضه التفاوض".
https://sarabic.ae/20240927/أحترمك-وأريد-مقابلتك-ترامب-يحرج-زيلينسكي-ويعرض-علنا-رسالة-تلقاها-منه-1093171943.html
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دونالد ترامب, روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو

11:07 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
تحدث المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب، عن صداقته القوية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه بفلاديمير زيلينسكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال ترامب للصحفيين في حضور زيلينسكي الذي كان يقف بجواره، خلال تجمع مع الصحفيين قبل عقد لقائهما، أمس الجمعة: "كما تعلمون لدي علاقة جيدة للغاية مع الرئيس بوتين، وأعتقد أنه إذا فزت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فسوف سنحل الأزمة الأوكرانية بسرعة كبيرة".
وفي تلك اللحظة، أبدى زيلينسكي امتعاضا من تصريحات ترامب، وقاطع حديثه للصحفيين، وقال له: "آمل أن تكون لدينا علاقات جيدة معي"، وأشار إلى نفسه وترامب.
وجاءت مقاطعة زيلينسكي لترامب، قبل عقد اجتماعهما، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان التوتر بينهما واضحا للجميع.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هدد بحجب المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا، في حال أن أعيد انتخابه.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في نيويورك، 25 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
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وكان ترامب قد حمل زيلينسكي أكثر من مرة مسؤولية استمرار الصراع مع روسيا، وقال في خطاب ألقاه في ولاية نورث كارولينا يوم الأربعاء الماضي، إن زيلينسكي "يرفض عقد صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه تسبب في تدمير بلاده بسبب رفضه التفاوض".
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