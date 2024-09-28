https://sarabic.ae/20240928/ماذا-فعل-زيلينسكي-عندما-حدثه-ترامب-عن-صداقته-القوية-ببوتين-فيديو-1093210246.html
ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
سبوتنيك عربي
تحدث المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب، عن صداقته القوية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه بفلاديمير زيلينسكي على هامش الجمعية العامة... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T11:07+0000
2024-09-28T11:07+0000
2024-09-28T11:07+0000
دونالد ترامب
روسيا
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/66/1024976664_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a8a0f94a6994b57b00393c1673dbc22.jpg
وقال ترامب للصحفيين في حضور زيلينسكي الذي كان يقف بجواره، خلال تجمع مع الصحفيين قبل عقد لقائهما، أمس الجمعة: "كما تعلمون لدي علاقة جيدة للغاية مع الرئيس بوتين، وأعتقد أنه إذا فزت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فسوف سنحل الأزمة الأوكرانية بسرعة كبيرة".وفي تلك اللحظة، أبدى زيلينسكي امتعاضا من تصريحات ترامب، وقاطع حديثه للصحفيين، وقال له: "آمل أن تكون لدينا علاقات جيدة معي"، وأشار إلى نفسه وترامب.وجاءت مقاطعة زيلينسكي لترامب، قبل عقد اجتماعهما، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان التوتر بينهما واضحا للجميع.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هدد بحجب المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا، في حال أن أعيد انتخابه.وكان ترامب قد حمل زيلينسكي أكثر من مرة مسؤولية استمرار الصراع مع روسيا، وقال في خطاب ألقاه في ولاية نورث كارولينا يوم الأربعاء الماضي، إن زيلينسكي "يرفض عقد صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه تسبب في تدمير بلاده بسبب رفضه التفاوض".
https://sarabic.ae/20240927/أحترمك-وأريد-مقابلتك-ترامب-يحرج-زيلينسكي-ويعرض-علنا-رسالة-تلقاها-منه-1093171943.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/66/1024976664_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_c63d9ae6ff18d792f74a3d1887cee1e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, روسيا, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
تحدث المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب، عن صداقته القوية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه بفلاديمير زيلينسكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال ترامب للصحفيين في حضور زيلينسكي الذي كان يقف بجواره، خلال تجمع مع الصحفيين قبل عقد لقائهما، أمس الجمعة: "كما تعلمون لدي علاقة جيدة للغاية مع الرئيس بوتين، وأعتقد أنه إذا فزت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فسوف سنحل الأزمة الأوكرانية بسرعة كبيرة".
وفي تلك اللحظة، أبدى زيلينسكي امتعاضا من تصريحات ترامب، وقاطع حديثه للصحفيين، وقال له: "آمل أن تكون لدينا علاقات جيدة معي"، وأشار إلى نفسه وترامب.
وجاءت مقاطعة زيلينسكي لترامب، قبل عقد اجتماعهما، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان التوتر بينهما واضحا للجميع.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هدد بحجب المساعدات الأمريكية عن أوكرانيا، في حال أن أعيد انتخابه.
وكان ترامب قد حمل زيلينسكي أكثر من مرة مسؤولية استمرار الصراع مع روسيا، وقال في خطاب ألقاه في ولاية نورث كارولينا يوم الأربعاء الماضي، إن زيلينسكي "يرفض عقد صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، وإنه تسبب في تدمير بلاده بسبب رفضه التفاوض".