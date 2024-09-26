https://sarabic.ae/20240926/الخارجية-الروسية-الغرب-درب-127-ألف-عسكري-أوكراني-ثم-قتلهم-زيلينسكي-1093153972.html

الخارجية الروسية: الغرب درب 127 ألف عسكري أوكراني ثم قتلهم زيلينسكي

الخارجية الروسية: الغرب درب 127 ألف عسكري أوكراني ثم قتلهم زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقرير غرفة الحسابات الأمريكية بأن الغرب قام بتدريب نحو 127 ألف عسكري أوكراني، إلى... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T19:40+0000

2024-09-26T19:40+0000

2024-09-26T19:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، تعليقا على هذا التقرير: "وبعد ذلك قتلهم زيلينسكي".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع تسوية الصراع الأوكراني، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20240926/البيت-الأبيض-يعلق-على-إمكانية-تغيير-قرار-السماح-لكييف-بقصف-روسيا-بأسلحة-بعيدة-المدى-1093152265.html

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