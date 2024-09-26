https://sarabic.ae/20240926/الخارجية-الروسية-الغرب-درب-127-ألف-عسكري-أوكراني-ثم-قتلهم-زيلينسكي-1093153972.html
الخارجية الروسية: الغرب درب 127 ألف عسكري أوكراني ثم قتلهم زيلينسكي
الخارجية الروسية: الغرب درب 127 ألف عسكري أوكراني ثم قتلهم زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقرير غرفة الحسابات الأمريكية بأن الغرب قام بتدريب نحو 127 ألف عسكري أوكراني، إلى... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T19:40+0000
2024-09-26T19:40+0000
2024-09-26T19:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، تعليقا على هذا التقرير: "وبعد ذلك قتلهم زيلينسكي".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع تسوية الصراع الأوكراني، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240926/البيت-الأبيض-يعلق-على-إمكانية-تغيير-قرار-السماح-لكييف-بقصف-روسيا-بأسلحة-بعيدة-المدى-1093152265.html
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روسيا
الخارجية الروسية: الغرب درب 127 ألف عسكري أوكراني ثم قتلهم زيلينسكي
أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقرير غرفة الحسابات الأمريكية بأن الغرب قام بتدريب نحو 127 ألف عسكري أوكراني، إلى أن فلاديمير زيلينسكي، قتل أولئك حينها.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، تعليقا على هذا التقرير: "وبعد ذلك قتلهم زيلينسكي".
وفي وقت سابق، نشرت غرفة الحسابات الأمريكية، تقريرا يفيد بأن الدول الغربية دربت نحو 127 ألف عسكري أوكراني.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع تسوية الصراع الأوكراني، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.