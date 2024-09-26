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مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة لبنانية على الحدود المشتركة مع سوريا
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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30 د
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ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
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18 د
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240926/البيت-الأبيض-يعلق-على-إمكانية-تغيير-قرار-السماح-لكييف-بقصف-روسيا-بأسلحة-بعيدة-المدى-1093152265.html
البيت الأبيض يعلق على إمكانية تغيير قرار السماح لكييف بقصف روسيا بأسلحة بعيدة المدى
البيت الأبيض يعلق على إمكانية تغيير قرار السماح لكييف بقصف روسيا بأسلحة بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
ذكر البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لتوجيه ضربات بعيدة المدى إلى العمق الروسي، وسيكون هذا الأمر أحد محاور... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T17:59+0000
2024-09-26T17:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحفية ردًا على سؤال بشأن السماح لأوكرانيا بشن ضربات بأسلحة بعيدة المدى على العمق الروسي: "أعتقد أنه يمكننا التوقع بأن هذا الأمر سيكون ضمن المحادثات التي سيجريها بايدن وزيلينسكي".وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن ألمانيا لن تساعد أوكرانيا في إقناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، برفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى الموردة لضرب عمق الأراضي الروسية.وفي الوقت ذاته، أكد شولتس، مرة أخرى، أن "ألمانيا نفسها لن ترفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة التي تزودها بها".
https://sarabic.ae/20240926/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تحرق-جثث-قتلاها--لإخفاء-فقدان-أعضائهم--1093130667.html
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روسيا
روسيا

البيت الأبيض يعلق على إمكانية تغيير قرار السماح لكييف بقصف روسيا بأسلحة بعيدة المدى

17:59 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
ذكر البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لتوجيه ضربات بعيدة المدى إلى العمق الروسي، وسيكون هذا الأمر أحد محاور المحادثات خلال اللقاء المقبل للرئيس الأمريكي جو بايدن، مع فلاديمير زيلينسكي.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحفية ردًا على سؤال بشأن السماح لأوكرانيا بشن ضربات بأسلحة بعيدة المدى على العمق الروسي: "أعتقد أنه يمكننا التوقع بأن هذا الأمر سيكون ضمن المحادثات التي سيجريها بايدن وزيلينسكي".
وأضافت أنها لا تتوقع أنه سيكون هناك أي إعلانات جديدة بشأن هذه الخطوة تحديدا أو قرار معين سيصدر عن هذا الاجتماع.
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تحرق جثث قتلاها لإخفاء فقدان أعضائهم
11:13 GMT
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن ألمانيا لن تساعد أوكرانيا في إقناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، برفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى الموردة لضرب عمق الأراضي الروسية.

وقال شولتس، ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان يدعم رغبة فلاديمير زيلينسكي، في رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى، التي توفرها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا: "لن نفعل ذلك، ولدينا أسباب وجيهة لذلك".

وفي الوقت ذاته، أكد شولتس، مرة أخرى، أن "ألمانيا نفسها لن ترفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة التي تزودها بها".
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