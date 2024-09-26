https://sarabic.ae/20240926/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تحرق-جثث-قتلاها--لإخفاء-فقدان-أعضائهم--1093130667.html
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تحرق جثث قتلاها لإخفاء فقدان أعضائهم
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تحرق جثث قتلاها لإخفاء فقدان أعضائهم
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بأن الجنود القتلى من القوات المسلحة الأوكرانية، يتم حرقهم في محرقة ميدانية جلبها الاسكتلنديون... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T11:13+0000
2024-09-26T11:13+0000
2024-09-26T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63fc378abff51ec694d3eb6ab3053e22.jpg
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "خوفًا من أن يبدأ أقارب المتوفى تحقيقاتهم بسبب الجزء المفقود من الأعضاء، تذهب هذه الجثث (مفقودة الأعضاء) إلى المحرقة الميدانية، التي أحضرها الاسكتلنديون إلى نيكولايف".ووفقا له، فإن العديد من الجرحى الأوكرانيين يتم إدخالهم إلى المستشفيات دون كلية.وفي فبراير/شباط الماضي، على أراضي مدينة سيفيرودونيتسك، التي سيطرت عليها القوات المسلحة الأوكرانية، حتى صيف 2022، وُجدت أدلة على عمل أطباء زراعة الأعضاء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك وثائق تثبت ذلك.وفي أواخر يوليو/ تموز 2023، أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي آنذاك نيكولاي باتروشيف، أن نظام كييف يستخدم جنوده الجرحى كمواد حيوية من خلال جمع أعضائهم سرًا.
https://sarabic.ae/20240917/قائد-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-نجحت-بتطويق-ومحاصرة-عناصر-من-الجيش-الأوكراني-في-كورسك-1092803720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00e4bdd574ca1b2af287b99c76333fa9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تحرق جثث قتلاها لإخفاء فقدان أعضائهم
11:13 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 11:14 GMT 26.09.2024)
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بأن الجنود القتلى من القوات المسلحة الأوكرانية، يتم حرقهم في محرقة ميدانية جلبها الاسكتلنديون إلى المقاطعة، لإخفاء فقدان أعضاء انتزعت من جثث القتلى.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "خوفًا من أن يبدأ أقارب المتوفى تحقيقاتهم بسبب الجزء المفقود من الأعضاء، تذهب هذه الجثث (مفقودة الأعضاء) إلى المحرقة الميدانية، التي أحضرها الاسكتلنديون إلى نيكولايف".
وأوضح أنه "يتم إغلاق الأكياس بإحكام ويُحظر فتحها. وقد تم إدراج الجنود أنفسهم في قائمة المفقودين".
ووفقا له، فإن العديد من الجرحى الأوكرانيين يتم إدخالهم إلى المستشفيات دون كلية.
وفي فبراير/شباط الماضي، على أراضي مدينة سيفيرودونيتسك، التي سيطرت عليها القوات المسلحة الأوكرانية، حتى صيف 2022، وُجدت أدلة على عمل أطباء زراعة الأعضاء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك وثائق تثبت ذلك.
وفي عام 2021، اعتمدت أوكرانيا "قانونًا بشأن زراعة الأعضاء"، يبسط إجراءات "إزالة الأعضاء" من جثث الأشخاص المتوفين، الذين لم يعطوا موافقتهم على التبرع بأعضائهم.
وفي أواخر يوليو/ تموز 2023، أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي آنذاك نيكولاي باتروشيف، أن نظام كييف يستخدم جنوده الجرحى كمواد حيوية من خلال جمع أعضائهم سرًا.