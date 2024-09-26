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بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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30 د
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سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240926/مصدر-عسكري-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تحرق-جثث-قتلاها--لإخفاء-فقدان-أعضائهم--1093130667.html
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تحرق جثث قتلاها لإخفاء فقدان أعضائهم
مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تحرق جثث قتلاها لإخفاء فقدان أعضائهم
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بأن الجنود القتلى من القوات المسلحة الأوكرانية، يتم حرقهم في محرقة ميدانية جلبها الاسكتلنديون... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T11:13+0000
2024-09-26T11:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "خوفًا من أن يبدأ أقارب المتوفى تحقيقاتهم بسبب الجزء المفقود من الأعضاء، تذهب هذه الجثث (مفقودة الأعضاء) إلى المحرقة الميدانية، التي أحضرها الاسكتلنديون إلى نيكولايف".ووفقا له، فإن العديد من الجرحى الأوكرانيين يتم إدخالهم إلى المستشفيات دون كلية.وفي فبراير/شباط الماضي، على أراضي مدينة سيفيرودونيتسك، التي سيطرت عليها القوات المسلحة الأوكرانية، حتى صيف 2022، وُجدت أدلة على عمل أطباء زراعة الأعضاء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك وثائق تثبت ذلك.وفي أواخر يوليو/ تموز 2023، أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي آنذاك نيكولاي باتروشيف، أن نظام كييف يستخدم جنوده الجرحى كمواد حيوية من خلال جمع أعضائهم سرًا.
https://sarabic.ae/20240917/قائد-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-نجحت-بتطويق-ومحاصرة-عناصر-من-الجيش-الأوكراني-في-كورسك-1092803720.html
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روسيا, العالم

مصدر عسكري: القوات المسلحة الأوكرانية تحرق جثث قتلاها لإخفاء فقدان أعضائهم

11:13 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 11:14 GMT 26.09.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، بأن الجنود القتلى من القوات المسلحة الأوكرانية، يتم حرقهم في محرقة ميدانية جلبها الاسكتلنديون إلى المقاطعة، لإخفاء فقدان أعضاء انتزعت من جثث القتلى.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "خوفًا من أن يبدأ أقارب المتوفى تحقيقاتهم بسبب الجزء المفقود من الأعضاء، تذهب هذه الجثث (مفقودة الأعضاء) إلى المحرقة الميدانية، التي أحضرها الاسكتلنديون إلى نيكولايف".

وأوضح أنه "يتم إغلاق الأكياس بإحكام ويُحظر فتحها. وقد تم إدراج الجنود أنفسهم في قائمة المفقودين".

ووفقا له، فإن العديد من الجرحى الأوكرانيين يتم إدخالهم إلى المستشفيات دون كلية.
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
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قائد عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية نجحت بتطويق ومحاصرة عناصر من الجيش الأوكراني في كورسك
17 سبتمبر, 05:17 GMT
وفي فبراير/شباط الماضي، على أراضي مدينة سيفيرودونيتسك، التي سيطرت عليها القوات المسلحة الأوكرانية، حتى صيف 2022، وُجدت أدلة على عمل أطباء زراعة الأعضاء في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك وثائق تثبت ذلك.

وفي عام 2021، اعتمدت أوكرانيا "قانونًا بشأن زراعة الأعضاء"، يبسط إجراءات "إزالة الأعضاء" من جثث الأشخاص المتوفين، الذين لم يعطوا موافقتهم على التبرع بأعضائهم.

وفي أواخر يوليو/ تموز 2023، أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي آنذاك نيكولاي باتروشيف، أن نظام كييف يستخدم جنوده الجرحى كمواد حيوية من خلال جمع أعضائهم سرًا.
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