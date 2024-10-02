https://sarabic.ae/20241002/نائب-أوكراني-يعلن-خشيته-من-أن-يلقي-الوضع-في-الشرق-الأوسط-بظلاله-على-أوكرانيا-1093368527.html
نائب أوكراني يعلن خشيته من أن يلقي الوضع في الشرق الأوسط بظلاله على أوكرانيا
نائب أوكراني يعلن خشيته من أن يلقي الوضع في الشرق الأوسط بظلاله على أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وصف فلاديمير أرييف، النائب في البرلمان الأوكراني، تفاقم الوضع في الشرق الأوسط بأنه مشكلة بالنسبة لأوكرانيا، الأمر الذي سوف يجذب الاهتمام الرئيسي لشركاء كييف... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T16:01+0000
2024-10-02T16:01+0000
2024-10-02T16:01+0000
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الشرق الاوسط
أخبار الشرق الأوسط
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وقال أرييف خلال مقابلة: "الوضع في الشرق الأوسط يمثل الآن مشكلة بالنسبة لنا. الاهتمام يتحول من الحرب التي اعتاد عليها العالم، إلى حرب جديدة وستكون ساخنة هناك (الشرق الأوسط) وشركاؤنا الرئيسيون سوف يحولون تركيزهم إلى هناك".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح النائب في مجلس الدوما الروسي، دميتري بيليك، أن الصراع في الشرق الأوسط سوف يأتي إلى الواجهة بالنسبة للغرب، ما يلقي بظلاله على ما يحدث في أوكرانيا.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
https://sarabic.ae/20241002/الخارجية-الروسية-موسكو-تبذل-قصارى-جهدها-لمنع-وقوع-كارثة-في-الشرق-الأوسط-1093364722.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الشرق الاوسط, أخبار الشرق الأوسط
روسيا, أخبار أوكرانيا, الشرق الاوسط, أخبار الشرق الأوسط
نائب أوكراني يعلن خشيته من أن يلقي الوضع في الشرق الأوسط بظلاله على أوكرانيا
وصف فلاديمير أرييف، النائب في البرلمان الأوكراني، تفاقم الوضع في الشرق الأوسط بأنه مشكلة بالنسبة لأوكرانيا، الأمر الذي سوف يجذب الاهتمام الرئيسي لشركاء كييف نحو الشرق الأوسط، حسب قوله.
وقال أرييف خلال مقابلة: "الوضع في الشرق الأوسط يمثل الآن مشكلة بالنسبة لنا. الاهتمام يتحول من الحرب التي اعتاد عليها العالم، إلى حرب جديدة وستكون ساخنة هناك (الشرق الأوسط) وشركاؤنا الرئيسيون سوف يحولون تركيزهم إلى هناك".
وأوضح بأنه ما لم يحدث شيء غير عادي على الجبهة، فإن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مدن جديدة في دونباس، ستغرق في موجة المعلومات المتفاقمة في الشرق الأوسط، ما سيؤثر سلبًا على مساعدة الغرب إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح النائب في مجلس الدوما الروسي، دميتري بيليك، أن الصراع في الشرق الأوسط سوف يأتي إلى الواجهة بالنسبة للغرب، ما يلقي بظلاله على ما يحدث في أوكرانيا.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ
، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".