https://sarabic.ae/20241002/نائب-أوكراني-يعلن-خشيته-من-أن-يلقي-الوضع-في-الشرق-الأوسط-بظلاله-على-أوكرانيا-1093368527.html

نائب أوكراني يعلن خشيته من أن يلقي الوضع في الشرق الأوسط بظلاله على أوكرانيا

نائب أوكراني يعلن خشيته من أن يلقي الوضع في الشرق الأوسط بظلاله على أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وصف فلاديمير أرييف، النائب في البرلمان الأوكراني، تفاقم الوضع في الشرق الأوسط بأنه مشكلة بالنسبة لأوكرانيا، الأمر الذي سوف يجذب الاهتمام الرئيسي لشركاء كييف... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T16:01+0000

2024-10-02T16:01+0000

2024-10-02T16:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الشرق الاوسط

أخبار الشرق الأوسط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093346030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5ddd0b3f2e4e7f66870cb0ac7334e3f.jpg

وقال أرييف خلال مقابلة: "الوضع في الشرق الأوسط يمثل الآن مشكلة بالنسبة لنا. الاهتمام يتحول من الحرب التي اعتاد عليها العالم، إلى حرب جديدة وستكون ساخنة هناك (الشرق الأوسط) وشركاؤنا الرئيسيون سوف يحولون تركيزهم إلى هناك".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرح النائب في مجلس الدوما الروسي، دميتري بيليك، أن الصراع في الشرق الأوسط سوف يأتي إلى الواجهة بالنسبة للغرب، ما يلقي بظلاله على ما يحدث في أوكرانيا.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".

https://sarabic.ae/20241002/الخارجية-الروسية-موسكو-تبذل-قصارى-جهدها-لمنع-وقوع-كارثة-في-الشرق-الأوسط-1093364722.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الشرق الاوسط, أخبار الشرق الأوسط