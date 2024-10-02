https://sarabic.ae/20241002/الخارجية-الروسية-موسكو-تبذل-قصارى-جهدها-لمنع-وقوع-كارثة-في-الشرق-الأوسط-1093364722.html

الخارجية الروسية: موسكو تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع كارثة في الشرق الأوسط

الخارجية الروسية: موسكو تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع كارثة في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تبذل كل ما في وسعها لمنع التطورات الكارثية في الشرق الأوسط، وتجري اتصالات... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T13:59+0000

2024-10-02T13:59+0000

2024-10-02T13:59+0000

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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "حل هذا الصراع الطويل الأمد يكمن حصريًا في المستوى السياسي والدبلوماسي، ويجب أن يستند إلى الإطار والأعراف القانونية الدولية القائمة".وأضافت: "روسيا تحافظ على اتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وروسيا تنشط في الأمم المتحدة".ويوم أمس الثلاثاء، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، قالت زاخاروفا عبر تطبيق "تلغرام": "فشل كامل لإدارة بايدن في الشرق الأوسط. دراما دموية تكتسب زخمًا متزايدًا. تُظهر تصريحات البيت الأبيض، غير الواضحة، عجزًا تامًا عن حل الأزمات".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

https://sarabic.ae/20241002/روسيا-تدعو-جميع-الأطراف-في-الشرق-الأوسط-إلى-ضبط-النفس-1093358012.html

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