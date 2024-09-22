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30 د
مساحة حرة
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مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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عالم سبوتنيك
لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240922/قادة-أمريكا-والهند-واليابان-وأستراليا-يدعون-لحل-سلمي-للصراع-في-أوكرانيا-دون-ذكر-روسيا-1092978724.html
قادة أمريكا والهند واليابان وأستراليا يدعون لحل سلمي للصراع في أوكرانيا دون ذكر روسيا
قادة أمريكا والهند واليابان وأستراليا يدعون لحل سلمي للصراع في أوكرانيا دون ذكر روسيا
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا في بيان عقب اجتماع "كواد" إلى ضرورة حل سلمي وطويل الأمد للصراع في أوكرانيا، لكنهم لم... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T03:12+0000
2024-09-22T03:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في البيان المشترك للزعماء، "نؤكد من جديد الحاجة إلى سلام شامل وعادل ودائم وفقا للقانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية".وفي الوقت نفسه، لم يتضمن البيان الذي أعقب المفاوضات بصيغة تحالف "كواد" أي ذكر لروسيا.تم إطلاق تنسيق "كواد" (الحوار الأمني ​​الرباعي) في عام 2007 من قبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كآلية تشاورية غير رسمية لأربع دول تتقاسم "قيم" منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
https://sarabic.ae/20240921/روسيا-تحدد-موقفها-من-المشاركة-في-قمة-السلام-المقبلة-بشأن-أوكرانيا--1092975590.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, أستراليا, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, أستراليا, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

قادة أمريكا والهند واليابان وأستراليا يدعون لحل سلمي للصراع في أوكرانيا دون ذكر روسيا

03:12 GMT 22.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا في بيان عقب اجتماع "كواد" إلى ضرورة حل سلمي وطويل الأمد للصراع في أوكرانيا، لكنهم لم يذكروا روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في البيان المشترك للزعماء، "نؤكد من جديد الحاجة إلى سلام شامل وعادل ودائم وفقا للقانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية".
وفي الوقت نفسه، لم يتضمن البيان الذي أعقب المفاوضات بصيغة تحالف "كواد" أي ذكر لروسيا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تحدد موقفها من المشاركة في "قمة السلام" المقبلة بشأن أوكرانيا
أمس, 18:12 GMT
تم إطلاق تنسيق "كواد" (الحوار الأمني ​​الرباعي) في عام 2007 من قبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كآلية تشاورية غير رسمية لأربع دول تتقاسم "قيم" منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على عدة بلدات جنوب لبنانأمس, 21:29 GMT
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