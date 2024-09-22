https://sarabic.ae/20240922/قادة-أمريكا-والهند-واليابان-وأستراليا-يدعون-لحل-سلمي-للصراع-في-أوكرانيا-دون-ذكر-روسيا-1092978724.html

قادة أمريكا والهند واليابان وأستراليا يدعون لحل سلمي للصراع في أوكرانيا دون ذكر روسيا

قادة أمريكا والهند واليابان وأستراليا يدعون لحل سلمي للصراع في أوكرانيا دون ذكر روسيا

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا في بيان عقب اجتماع "كواد" إلى ضرورة حل سلمي وطويل الأمد للصراع في أوكرانيا، لكنهم لم... 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T03:12+0000

2024-09-22T03:12+0000

2024-09-22T03:12+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في البيان المشترك للزعماء، "نؤكد من جديد الحاجة إلى سلام شامل وعادل ودائم وفقا للقانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية".وفي الوقت نفسه، لم يتضمن البيان الذي أعقب المفاوضات بصيغة تحالف "كواد" أي ذكر لروسيا.تم إطلاق تنسيق "كواد" (الحوار الأمني ​​الرباعي) في عام 2007 من قبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كآلية تشاورية غير رسمية لأربع دول تتقاسم "قيم" منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

https://sarabic.ae/20240921/روسيا-تحدد-موقفها-من-المشاركة-في-قمة-السلام-المقبلة-بشأن-أوكرانيا--1092975590.html

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