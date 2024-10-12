https://sarabic.ae/20241012/خبير-عسكري-بريطاني-يتحدث-عن-وضع-زيلينسكي-بعد-تراجع-زخم-المساعدات-الغربية-1093693121.html
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربية
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربية
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن فلاديمير زيلينسكي وجد نفسه في وضع لا يطاق بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تلبية مطالبه. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T20:39+0000
2024-10-12T20:39+0000
2024-10-12T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سيغادر الأمريكيون لأن لديهم مشاكل أكثر إلحاحا، وعليهم الاهتمام بالشرق الأوسط والصين وكل هذه المشاكل الأخرى".وأوضح أن أمريكا ستساعد أوكرانيا بشكل أقل مما يلبي مطالب زيلينسكي، وتركز أمريكا اهتمامها على الصراعات الأخرى.وفي هذا الوضع اليائس، وبحسب ميركوريس، يرغب زيلينسكي في الذهاب إلى مفاوضات السلام مع روسيا، لكن بسبب الخوف من انتقام الجماعات المتطرفة في البلاد، عليه أن يعلن في كل مرة إحجامه عن الذهاب إليها.وبحسب المنشور، بدأت كييف النظر في نسخ بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدات العسكرية من الحلفاء، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.في يونيو/حزيران من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
https://sarabic.ae/20241012/لانتسيت-الروسية-تسحق-دبابتين-أوكرانيتين-فيديو-1093688498.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربية
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن فلاديمير زيلينسكي وجد نفسه في وضع لا يطاق بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تلبية مطالبه.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سيغادر الأمريكيون لأن لديهم مشاكل أكثر إلحاحا، وعليهم الاهتمام بالشرق الأوسط والصين وكل هذه المشاكل الأخرى".
وتابع: "لقد تم التخلي عن الأوروبيين، وزيلينسكي في وضع لا يطاق، وهو يعرف في أعماقه ما يتعين عليه القيام به، لكنه لن يفعل ذلك".
وأوضح أن أمريكا ستساعد أوكرانيا بشكل أقل مما يلبي مطالب زيلينسكي، وتركز أمريكا اهتمامها على الصراعات الأخرى.
وفي هذا الوضع اليائس، وبحسب ميركوريس، يرغب زيلينسكي في الذهاب إلى مفاوضات السلام مع روسيا، لكن بسبب الخوف من انتقام الجماعات المتطرفة في البلاد، عليه أن يعلن في كل مرة إحجامه عن الذهاب إليها.
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام غربية مقالا ذكرت فيه أن سلطات كييف تجري مفاوضات مغلقة بشأن طرح مسألة تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي.
وبحسب المنشور، بدأت كييف النظر في نسخ بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدات العسكرية من الحلفاء، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.
في يونيو/حزيران من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.