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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241012/خبير-عسكري-بريطاني-يتحدث-عن-وضع-زيلينسكي-بعد-تراجع-زخم-المساعدات-الغربية-1093693121.html
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربية
خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربية
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن فلاديمير زيلينسكي وجد نفسه في وضع لا يطاق بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تلبية مطالبه. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T20:39+0000
2024-10-12T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سيغادر الأمريكيون لأن لديهم مشاكل أكثر إلحاحا، وعليهم الاهتمام بالشرق الأوسط والصين وكل هذه المشاكل الأخرى".وأوضح أن أمريكا ستساعد أوكرانيا بشكل أقل مما يلبي مطالب زيلينسكي، وتركز أمريكا اهتمامها على الصراعات الأخرى.وفي هذا الوضع اليائس، وبحسب ميركوريس، يرغب زيلينسكي في الذهاب إلى مفاوضات السلام مع روسيا، لكن بسبب الخوف من انتقام الجماعات المتطرفة في البلاد، عليه أن يعلن في كل مرة إحجامه عن الذهاب إليها.وبحسب المنشور، بدأت كييف النظر في نسخ بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدات العسكرية من الحلفاء، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.في يونيو/حزيران من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
https://sarabic.ae/20241012/لانتسيت-الروسية-تسحق-دبابتين-أوكرانيتين-فيديو-1093688498.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير عسكري بريطاني يتحدث عن وضع زيلينسكي بعد تراجع زخم المساعدات الغربية

20:39 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن فلاديمير زيلينسكي وجد نفسه في وضع لا يطاق بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تلبية مطالبه.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سيغادر الأمريكيون لأن لديهم مشاكل أكثر إلحاحا، وعليهم الاهتمام بالشرق الأوسط والصين وكل هذه المشاكل الأخرى".

وتابع: "لقد تم التخلي عن الأوروبيين، وزيلينسكي في وضع لا يطاق، وهو يعرف في أعماقه ما يتعين عليه القيام به، لكنه لن يفعل ذلك".

وأوضح أن أمريكا ستساعد أوكرانيا بشكل أقل مما يلبي مطالب زيلينسكي، وتركز أمريكا اهتمامها على الصراعات الأخرى.
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تسحق دبابتين أوكرانيتين... فيديو
17:09 GMT
وفي هذا الوضع اليائس، وبحسب ميركوريس، يرغب زيلينسكي في الذهاب إلى مفاوضات السلام مع روسيا، لكن بسبب الخوف من انتقام الجماعات المتطرفة في البلاد، عليه أن يعلن في كل مرة إحجامه عن الذهاب إليها.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام غربية مقالا ذكرت فيه أن سلطات كييف تجري مفاوضات مغلقة بشأن طرح مسألة تسليم جزء من أراضي أوكرانيا مقابل العضوية في حلف شمال الأطلسي.

وبحسب المنشور، بدأت كييف النظر في نسخ بديلة لإنهاء الصراع على خلفية نقص المساعدات العسكرية من الحلفاء، مدركة استحالة الوصول إلى حدود عام 1991.
في يونيو/حزيران من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شروط بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، ومن بينها رفض نظام كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
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