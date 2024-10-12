"لانتسيت" الروسية تسحق دبابتين أوكرانيتين... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف.
وتوضح المشاهد لحظة سحق الدبابتين الأوكرانيتين بمسيرة "لانتسيت" الروسية، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة، وتحولهم إلى حطام.
📹 نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تدمير جنود قوات "الشمال" الروسية دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام ذخيرة "لانسيت". pic.twitter.com/34y74xv2s2— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 12, 2024
وذكرت الدفاع الروسية في بيان أن "طاقم قوات مجموعة "الشمال" دمر دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة لانتسيت".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.