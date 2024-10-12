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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241012/لانتسيت-الروسية-تسحق-دبابتين-أوكرانيتين-فيديو-1093688498.html
"لانتسيت" الروسية تسحق دبابتين أوكرانيتين... فيديو
"لانتسيت" الروسية تسحق دبابتين أوكرانيتين... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T17:09+0000
2024-10-12T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتوضح المشاهد لحظة سحق الدبابتين الأوكرانيتين بمسيرة "لانتسيت" الروسية، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة، وتحولهم إلى حطام.وذكرت الدفاع الروسية في بيان أن "طاقم قوات مجموعة "الشمال" دمر دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة لانتسيت".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241012/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمجمعات-الصناعية-العسكرية-للقوات-الأوكرانية-1093672412.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"لانتسيت" الروسية تسحق دبابتين أوكرانيتين... فيديو

17:09 GMT 12.10.2024
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف.
وتوضح المشاهد لحظة سحق الدبابتين الأوكرانيتين بمسيرة "لانتسيت" الروسية، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة، وتحولهم إلى حطام.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان أن "طاقم قوات مجموعة "الشمال" دمر دبابتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة لانتسيت".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية
09:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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