https://sarabic.ae/20241012/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمجمعات-الصناعية-العسكرية-للقوات-الأوكرانية-1093672412.html

الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية

الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات... 12.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-12T09:23+0000

2024-10-12T09:23+0000

2024-10-12T09:50+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف تجمعات القوات الأوكرانية ومعدات عسكرية في 146 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و125 طائرة مسيرة.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 123. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، و11 مركبة، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، و7 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، طراز "بوغدان"، ومدفع "دي-44" عيار 85 ملم، ومحطة حرب إلكترونية من طراز " بوكوفيل-أد"، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

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https://sarabic.ae/20241011/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-في-19-منطقة-في-كورسك-و14-أخرى-في-سومي-1093650737.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم