https://sarabic.ae/20241012/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للمجمعات-الصناعية-العسكرية-للقوات-الأوكرانية-1093672412.html
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T09:23+0000
2024-10-12T09:23+0000
2024-10-12T09:50+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف تجمعات القوات الأوكرانية ومعدات عسكرية في 146 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و125 طائرة مسيرة.وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 123. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، و11 مركبة، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، و7 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، طراز "بوغدان"، ومدفع "دي-44" عيار 85 ملم، ومحطة حرب إلكترونية من طراز " بوكوفيل-أد"، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للمجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية
09:23 GMT 12.10.2024 (تم التحديث: 09:50 GMT 12.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف تجمعات القوات الأوكرانية ومعدات عسكرية في 146 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و125 طائرة مسيرة.
وأضاف بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء 21 من الحرس الوطني في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا، وأوكتيابر التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 123. وخسرت القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، و11 مركبة، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت ألوية المشاة الآلية 31 و118 و141 من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية 36، ولواءي الدفاع الإقليمي 103 و108 في مناطق كوزاتسكوي في مقاطعة خيرسون، وكامينسكوي، ونوفودانيلوفكا، وبيلوغوري، ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا،
و7 مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، طراز "بوغدان"، ومدفع "دي-44" عيار 85 ملم، ومحطة حرب إلكترونية من طراز " بوكوفيل-أد"، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.