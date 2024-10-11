https://sarabic.ae/20241011/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-قوات-كييف-في-19-منطقة-في-كورسك-و14-أخرى-في-سومي-1093650737.html
سلاح الجو الروسي يستهدف قوات كييف في 19 منطقة في كورسك و14 أخرى في سومي
سلاح الجو الروسي يستهدف قوات كييف في 19 منطقة في كورسك و14 أخرى في سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي استهدف قوات كييف في 19 منطقة في مقاطعة كورسك، و14 أخرى في مقاطعة سومي. 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T11:15+0000
2024-10-11T11:15+0000
2024-10-11T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "نفذ سلاح الجو الروسي ضربات مباشرة على 19 منطقة في مقاطعة كورسك، و14 منطقة أخرى في مقاطعة سومي".وفقا للدفاع الروسية، فإن "وحدات تجمع قوات "سيفير" تصد خمس هجمات للقوات الأوكرانية على محور كورسك وتكبدها خسائر بالأرواح بلغت 40 عسكريا بين قتيل وجريح".
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روسيا, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي يستهدف قوات كييف في 19 منطقة في كورسك و14 أخرى في سومي
11:15 GMT 11.10.2024 (تم التحديث: 11:28 GMT 11.10.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي استهدف قوات كييف في 19 منطقة في مقاطعة كورسك، و14 أخرى في مقاطعة سومي.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه "نفذ سلاح الجو الروسي ضربات مباشرة على 19 منطقة في مقاطعة كورسك، و14 منطقة أخرى في مقاطعة سومي".
وفقا للدفاع الروسية، فإن "وحدات تجمع قوات "سيفير" تصد خمس هجمات للقوات الأوكرانية على محور كورسك وتكبدها خسائر بالأرواح بلغت 40 عسكريا بين قتيل وجريح".