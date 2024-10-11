https://sarabic.ae/20241011/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زولوتايا-نيفا-وأوستروفسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093649529.html

القوات الروسية تحرر بلدتي زولوتايا نيفا وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي زولوتايا نيفا وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي زولوتايا نيفا وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T10:51+0000

2024-10-11T10:51+0000

2024-10-11T11:15+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للعمليات القتالية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة زولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تدمير لواءي مشاة ميكانيكيين، ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع عسكرية، ولواء من الحرس الوطني. كما تم صد 10 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه خلال الأسبوع، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة غرودوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 3370 عسكريًا، وأربع دبابات، من بينها دبابات "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا ودبابات "إي إم إكس-10" مصنوعة في فرنسا، و11 مركبة قتالية مدرعة أخرى، بما في ذلك مدرعة "إم-113"، وناقلة جنود، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وعلى مدار الأسبوع، ذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، وتم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وذكر بيان وزارة الدفاع، أنه خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وصاروخ موجه مضاد للطائرات "إس-200"، و33 صاروخًا من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 603 طائرات دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

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