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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241011/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زولوتايا-نيفا-وأوستروفسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093649529.html
القوات الروسية تحرر بلدتي زولوتايا نيفا وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي زولوتايا نيفا وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي زولوتايا نيفا وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T10:51+0000
2024-10-11T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للعمليات القتالية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة زولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم تدمير لواءي مشاة ميكانيكيين، ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع عسكرية، ولواء من الحرس الوطني. كما تم صد 10 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه خلال الأسبوع، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة غرودوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 3370 عسكريًا، وأربع دبابات، من بينها دبابات "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا ودبابات "إي إم إكس-10" مصنوعة في فرنسا، و11 مركبة قتالية مدرعة أخرى، بما في ذلك مدرعة "إم-113"، وناقلة جنود، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.وعلى مدار الأسبوع، ذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، وتم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وذكر بيان وزارة الدفاع، أنه خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وصاروخ موجه مضاد للطائرات "إس-200"، و33 صاروخًا من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 603 طائرات دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241011/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات--1093631399.html
https://sarabic.ae/20241010/خسائر-قوات-كييف-خلال-24-ساعة-تبلغ-ما-يصل-إلى-200-عسكري-في-مقاطعة-كورسك-الروسية--1093614628.html
https://sarabic.ae/20241010/مقاتلات-روسية-تستهدف-منصات-إطلاق-صواريخ-باتريوت-الأمريكية-في-أوكرانيا----1093611262.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتي زولوتايا نيفا وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:51 GMT 11.10.2024 (تم التحديث: 11:15 GMT 11.10.2024)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي زولوتايا نيفا وأوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للعمليات القتالية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة زولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم تدمير لواءي مشاة ميكانيكيين، ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة ألوية دفاع عسكرية، ولواء من الحرس الوطني. كما تم صد 10 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 780 عسكريا، و5 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113"، و51 مركبة. وتم تدمير 16 قطعة مدفعية ميدانية، 12 منها من إنتاج دول "الناتو".
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وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه خلال الأسبوع، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة غرودوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم تدمير عدد من ألوية غايغر، والألوية المحمولة جوا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاع أرضي، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني. كما تم صد 58 هجمة لمجموعات هجومية معادية.
وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه نحو 3370 عسكريًا، وأربع دبابات، من بينها دبابات "ليوبارد" مصنوعة في ألمانيا ودبابات "إي إم إكس-10" مصنوعة في فرنسا، و11 مركبة قتالية مدرعة أخرى، بما في ذلك مدرعة "إم-113"، وناقلة جنود، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للعمليات القتالية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من تحرير بلدة أوستروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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أمس, 12:15 GMT
وعلى مدار الأسبوع، ذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية، وتم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وخلال الأسبوع، استسلم 43 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 480 عسكريا، و27 مركبة، و14 قطعة مدفعية ميدانية.
وذكر بيان وزارة الدفاع، أنه خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث قنابل جوية موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وصاروخ موجه مضاد للطائرات "إس-200"، و33 صاروخًا من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 603 طائرات دون طيار.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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