https://sarabic.ae/20241021/الخارجية-الروسية-تحذر-من-دعم-خطة-زيلينسكي-1093980821.html

الخارجية الروسية تحذر من دعم "خطة زيلينسكي"

الخارجية الروسية تحذر من دعم "خطة زيلينسكي"

سبوتنيك عربي

حذر أليكسي بوليشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أصدقاء وشركاء روسيا من دعم "خطة النصر" و"صيغة السلام" و"قمة السلام" التي... 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T05:23+0000

2024-10-21T05:23+0000

2024-10-21T05:25+0000

العالم

روسيا

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وقال بوليشوك لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد خطة ولا انتصار في "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي (فلاديمير). تمامًا كما لم يكن في "صيغة السلام" التي طرحها لا سلام ولا صيغة، ولم يكن في "قمة السلام" التي عقدها في بورغنستوك لا سلام ولا قمة".وتابع: "إننا نحذر أصدقاءنا وشركاءنا من دعم هذه المبادرات والصيغ الإنذارية التي يحاولون الانجرار إليها بأساليب الخداع والضغط".وأضاف: "ما حاول زيلينسكي بيعه تحت ستار "خطة النصر" خلال جولاته الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ومن ثم عرضها في البرلمان الأوكراني وفي قمة الاتحاد الأوروبي، يشبه صرخة أخرى للمساعدة".وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قدم زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني ما يسمى بـ "خطة النصر"، التي تضمنت 5 نقاط وهي دعوة البلاد إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ووضع "حزمة ردع غير نووية" في أوكرانيا، ورفع القيود المفروضة على شن ضربات على العمق الروسي بالأسلحة الغربية، والمساعدات الاقتصادية، والتعاون بعد انتهاء الصراع واستبدال بعض الوحدات الأمريكية في أوروبا بقوات أوكرانية. كما تحتوي الوثيقة على بنود عدة سرية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على الخطة التي قدمها زيلينسكي، إن "هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة". ووفقا لها، فإن هذه المبادرة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.تقرير: "خطة النصر" التي وضعها زيلينسكي تتضمن استغلال الغرب لموارد أوكرانياالرئيس الأوكراني السابق يكشف تفاصيل الأيام الأولى من العملية العسكرية الخاصة

https://sarabic.ae/20241018/المجر-خطة-النصر-التي-وضعها-زيلينسكي-هي-في-الواقع-خطة-هزيمة-وبودابست-لا-تدعمها--1093895834.html

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العالم, روسيا