https://sarabic.ae/20241019/الرئيس-الأوكراني-السابق-يكشف-تفاصيل-الأيام-الأولى-من-العملية-العسكرية-الخاصة-1093946710.html
الرئيس الأوكراني السابق يكشف تفاصيل الأيام الأولى من العملية العسكرية الخاصة
الرئيس الأوكراني السابق يكشف تفاصيل الأيام الأولى من العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، أنه في الأيام الأولى بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فرّت جميع السلطات من العاصمة الأوكرانية كييف. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T12:31+0000
2024-10-19T12:31+0000
2024-10-19T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوروشينكو عبر قناة تلفزيونية أوكرانية: "في الساعات الأولى ... أنا هنا (في كييف) والسلاح في يدي، عندما هربت كل السلطة من كييف".وأضاف: "هذه ليست خطة عندما تقول إنه عليك أن تفعّل هذا أو ذاك من أجلي، وسأجلس وأنتظر حتى تفعل كل شيء".وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن "زيلينسكي كان مختبئًا في مخبأ محصن خلال الأيام الأولى من الصراع في أوكرانيا".وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، في وقت سابق من هذا العام، أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، تم وضع الممثلين الرئيسيين للسلطات الأوكرانية في مخابئ تحت الأرض. ووفقًا لأحد مصادر الصحيفة، كان من المخطط في البداية أن يبقى المسؤولون تحت الأرض لمدة أسبوع. ومع ذلك، وكما كتبت الصحيفة، فإن زيلينسكي ومساعديه عاشوا في المخابئ لمدة شهرين.
https://sarabic.ae/20241018/زيلينسكي-يشكو-من-فقدان-الاهتمام-من-الولايات-المتحدة--1093928815.html
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روسيا, العالم
الرئيس الأوكراني السابق يكشف تفاصيل الأيام الأولى من العملية العسكرية الخاصة
أكد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، أنه في الأيام الأولى بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فرّت جميع السلطات من العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال بوروشينكو عبر قناة تلفزيونية أوكرانية: "في الساعات الأولى ... أنا هنا (في كييف) والسلاح في يدي، عندما هربت كل السلطة من كييف".
كما شكك الرئيس السابق في فعالية "خطة النصر"، التي وضعها فلاديمير زيلينسكي، بسبب مطالبه المفرطة من الشركاء الغربيين.
وأضاف: "هذه ليست خطة عندما تقول إنه عليك أن تفعّل هذا أو ذاك من أجلي، وسأجلس وأنتظر حتى تفعل كل شيء".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن "زيلينسكي كان مختبئًا في مخبأ محصن خلال الأيام الأولى من الصراع في أوكرانيا".
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، في وقت سابق من هذا العام، أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، تم وضع الممثلين الرئيسيين للسلطات الأوكرانية في مخابئ تحت الأرض. ووفقًا لأحد مصادر الصحيفة، كان من المخطط في البداية أن يبقى المسؤولون تحت الأرض لمدة أسبوع. ومع ذلك، وكما كتبت الصحيفة، فإن زيلينسكي ومساعديه عاشوا في المخابئ لمدة شهرين.