https://sarabic.ae/20241018/زيلينسكي-يشكو-من-فقدان-الاهتمام-من-الولايات-المتحدة--1093928815.html
زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة
زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
اشتكى فلاديمير زيلينسكي من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة وسط السباق الانتخابي في الولايات المتحدة. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T18:54+0000
2024-10-18T18:54+0000
2024-10-18T18:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية خلال بث تلفزيوني إخباري، "اليوم (الولايات المتحدة الأمريكية) لا يقاتلون من أجل أوكرانيا، لكنهم يقاتلون في انتخاباتهم، التي هي نزيهة، (إنهم يقاتلون) من أجل بلادهم. وعلينا نحن أن نواصل التركيز، لأننا في حالة حرب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241018/مسيرات-روسية-تلاحق-القوات-الأوكرانية-وتجبرها-على-الفرار-من-مقاطعة-كورسك-فيديو--1093924565.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة
اشتكى فلاديمير زيلينسكي من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة وسط السباق الانتخابي في الولايات المتحدة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية خلال بث تلفزيوني إخباري، "اليوم (الولايات المتحدة الأمريكية) لا يقاتلون من أجل أوكرانيا، لكنهم يقاتلون في انتخاباتهم، التي هي نزيهة، (إنهم يقاتلون) من أجل بلادهم. وعلينا نحن أن نواصل التركيز، لأننا في حالة حرب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.