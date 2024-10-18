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روسيا تستعيد 95 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف بوساطة إماراتية
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30 د
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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08:17 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
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الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
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16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241018/زيلينسكي-يشكو-من-فقدان-الاهتمام-من-الولايات-المتحدة--1093928815.html
زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة
زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
اشتكى فلاديمير زيلينسكي من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة وسط السباق الانتخابي في الولايات المتحدة. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T18:54+0000
2024-10-18T18:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية خلال بث تلفزيوني إخباري، "اليوم (الولايات المتحدة الأمريكية) لا يقاتلون من أجل أوكرانيا، لكنهم يقاتلون في انتخاباتهم، التي هي نزيهة، (إنهم يقاتلون) من أجل بلادهم. وعلينا نحن أن نواصل التركيز، لأننا في حالة حرب".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241018/مسيرات-روسية-تلاحق-القوات-الأوكرانية-وتجبرها-على-الفرار-من-مقاطعة-كورسك-فيديو--1093924565.html
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روسيا

زيلينسكي يشكو من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة

18:54 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
اشتكى فلاديمير زيلينسكي من فقدان الاهتمام من الولايات المتحدة وسط السباق الانتخابي في الولايات المتحدة.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية خلال بث تلفزيوني إخباري، "اليوم (الولايات المتحدة الأمريكية) لا يقاتلون من أجل أوكرانيا، لكنهم يقاتلون في انتخاباتهم، التي هي نزيهة، (إنهم يقاتلون) من أجل بلادهم. وعلينا نحن أن نواصل التركيز، لأننا في حالة حرب".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تلاحق القوات الأوكرانية وتجبرها على الفرار من مقاطعة كورسك... فيديو
15:51 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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